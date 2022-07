Cuba anuncia cronograma para referéndum de proyecto de Código de las Familias

La Habana, 29 jul (Sputnik).- La presidenta del Consejo Electoral Nacional (CEN) de Cuba, Alina Balseiro, anunció el jueves el cronograma y plan de actividades principales del referéndum a que será sometido el nuevo proyecto de Código de las Familias el próximo 25 de septiembre.



«La votación en el territorio nacional transcurrirá el domingo 25 de septiembre, entre las 7:00 (hora local, 11:00 GMT) y las 18:00; mientras en el exterior será una semana antes, el 18 de septiembre», subrayó la funcionaria en conferencia de prensa ofrecida en la capital de la isla.



Balseiro explicó que para los meses de julio, agosto y septiembre, se planificaron actividades que incluyen la designación y toma de posesión de las autoridades electorales de circunscripción; así como las capacitaciones, revisión y actualización de las cifras de colegios electorales, y la publicación y verificación de las listas de electorales, acción que se desarrollará del 15 al 30 de agosto.



De acuerdo a la presidenta del CNE, tal como establece la Ley Electoral se convoca a todos los ciudadanos a partir de los 16 años en pleno goce de sus derechos políticos y civiles, con residencia efectiva en el país por un mínimo de dos años, que estén inscritos en el registro electoral y plenamente habilitados para ejercer el sufragio.



Informó además que se realizará una prueba dinámica en el extranjero, el 11 de septiembre, y una en el territorio nacional el día 18.



En la boleta para el referéndum legislativo los electores solo deben responder Sí o No a la pregunta: ¿Está usted de acuerdo con el Código de las Familias?



Este nuevo Código de las Familias, que sustituirá al vigente desde 1975, será aprobado si alcanza la respuesta afirmativa de la mayoría de los votos válidos.



Entre las novedades de la nueva ley está la ruptura con los cánones de la familia tradicional, como establece la cultura patriarcal, la amplificación del concepto familiar, el reconocimiento de los derechos de cada uno de sus integrantes, el respeto a la libre elección en los modelos de convivencia, y sobre todo el protagonismo de los niños a la hora de refrendar sus derechos.



De acuerdo a sus impulsores, protege a los menores, la juventud, los adultos mayores y las personas en situación de discapacidad; no impone modelos, sino que refleja a la sociedad actual, y la diversidad que ampara no es otra que la existente al interior de las familias cubanas.



Entre los temas que generaron mayor número de propuestas durante la consulta popular están el matrimonio, incluido el igualitario; la responsabilidad parental, la adopción, la gestación solidaria, la autonomía progresiva, el orden de los apellidos, la discriminación y violencia en el ámbito familiar, así como la filiación asistida. (Sputnik)