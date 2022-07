López Obrador resalta México crecerá más que EEUU, Alemania y Francia

Ciudad de México, 28 jul (Prensa Latina) El presidente Andrés Manuel López Obrador se congratuló hoy de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) confirme que México crecerá este año más que Estados Unidos, Alemania, Francia y Japón.

En su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, al abordar el tema económico, la intensificación de la política de austeridad republicana que ahora denomina pobreza franciscana, y cero despilfarros, presentó las proyecciones del FMI, según las cuales dicho crecimiento será de 2,4 por ciento.

De acuerdo con ese vaticinio Estados Unidos crecerá 2,3 por ciento, Alemania 1,2, Francia 2,3 y Japón 1,7.

El presidente afirmó que la economía nacional va por buen camino a pesar de las crisis y la inflación está controlada por debajo de la estadounidense y la europea.

Aseguró también que el peso mexicano está fuerte frente al dólar y en sus más de tres años de gobierno no se ha devaluado. Estamos esperando cómo se continúa comportando la economía, la verdad estamos muy bien, expresó.

Reiteró que, pese a ello, se reforzará el plan antiinflación y por ello hoy mismo el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, sostendrá un encuentro con productores y distribuidores de alimentos.

Recordó que ayer reveló una serie de medidas para reforzar el plan antiinflacionario y pasar a la pobreza franciscana, como respuesta a los efectos de la inflación causada por la pandemia por Covid-19 y la guerra entre Rusia y Ucrania.

Entre las medidas están analizar situación de los alimentos fuera de la canasta básica que aumentaron de precio, garantizar que las gasolinas, el diésel y la luz no aumenten, revisar los alimentos vitales, solicitar apoyo de productores y distribuidores para no aumentar sus precios y quitar aranceles a alimentos que estén incrementando de precio y se puedan importar.

Aseguró que la austeridad no es un asunto administrativo, sino de principios, y ante criterios de que ya no se pueden hacer más recortes respondió que siempre hay márgenes como los gastos de operación. Resaltó que en ningún gobierno anterior al suyo se había visto que no se compraran vehículos nuevos. Insistió que la corrupción era el principal problema de México.

Aseguró que gracias a la austeridad y la batalla contra la corrupción se ahorraron este año dos billones 845 mil millones de pesos (más de 100 mil 450 millones de dólares), alrededor de 2,3 por ciento por encima de lo logrado el año pasado.