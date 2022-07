Opositores de Haití cuestionan disposición de Gobierno a entablar diálogo político

Puerto Príncipe, 29 jul (Sputnik).- Opositores de Haití denunciaron el jueves que el Gobierno no está dispuesto a entablar un verdadero diálogo político para solucionar la crisis, tras una nueva pausa en las negociaciones entre las principales fuerzas del país.



«El actual gobierno y sus aliados no han decidido realizar un diálogo político serio para resolver la grave crisis del país. Es sólo lo que ellos quieren lo que debe ser discutido. ¡El sufrimiento del país no es su problema!», expresó la Oficina de Seguimiento del Acuerdo de Montana.



El grupo es fruto de un consenso firmado a mediados del pasado año y al que se adscribieron más de 600 organizaciones sociopolíticas.



Entre sus propuestas para buscar soluciones a la situación del país, figura el establecimiento de un gobierno de transición de dos años y en enero eligieron a un eventual presidente y primer ministro para la administración provisional.



Las conversaciones entre los signatarios del Acuerdo Montana y el Gobierno se reanudaron en junio, pero volvieron a paralizarse a mediados de este mes mientras las dos fuerzas no lograban llegar a un consenso sobre el modo de establecer un ejecutivo para la transición.



Por su parte, los aliados gubernamentales reunidos en el Acuerdo del 11 de septiembre señalan que es necesario dialogar con otras estructuras para lograr el verdadero consenso.



En el interín y sin estabilidad política las bandas armadas aumentan sus acciones en la zona metropolitana de la capital con mortales enfrentamientos que dejaron cientos de fallecidos solo durante julio.



También se dispararon los secuestros y ejecuciones en zonas como Martissant, Cité Soleil, Torcell y Croix des Bouquets, sin que las autoridades se pronuncien.



Para el ex primer ministro Jean Michel Lapin, no se necesita un acuerdo político para responder a la urgencia de restaurar la paz pública.



«El gobierno debe ponerse en condiciones de cumplir con sus responsabilidades para garantizar la seguridad pública», dijo el jueves durante una entrevista con el programa radial Magik9. (Sputnik)