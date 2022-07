Blinken participará en conferencia de revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear

Washington, 29 jul (Sputnik).- El secretario de Estado (canciller) de EEUU, Antony Blinken, viajará la próxima semana a Nueva York para participar en la conferencia de revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), informó este viernes el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.



«El secretario de Estado Antony J. Blinken viajará a la ciudad de Nueva York el 1 de agosto para realizar comentarios y participar en las reuniones de la Conferencia de Revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear, que tendrá lugar en la Organización de las Naciones Unidas durante agosto. En estas reuniones, el secretario Blinken se centrará en reafirmar el compromiso de EEUU con el Tratado de No Proliferación Nuclear y fortalecer el régimen de no proliferación nuclear para las generaciones futuras», dijo Price.



El TNP es un tratado internacional concluido para prevenir la proliferación de armas nucleares y promover la cooperación para el uso pacífico de la energía nuclear fomentando el desarme.



La conferencia de revisión del TNP se celebra cada cinco años y la próxima se realizará en la ciudad estadounidense de Nueva York entre el 1 y el 26 de agosto.



El Tratado de No Proliferación Nuclear solo permite a EEUU, Reino Unido, Francia, Rusia y China poseer armas nucleares y les prohíbe transferirlas a cualquier otra nación.



Las cláusulas del acuerdo también prohíben a estos cinco estados ayudar a cualquier país no poseedor de armas nucleares que no forme parte del tratado a fabricar, adquirir o tener control sobre las armas y dispositivos de destrucción masiva. (Sputnik)