¿Detección temprana de Párkinson? Posible, según científicos israelíes

Tel Aviv, 29 jul (Sputnik)- Un método nuevo de escaneado cerebral pretende detectar el comienzo del Párkinson a través de revisiones rutinarias, según informó la Universidad Hebrea de Jerusalén esta semana.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que padecen de Párkinson unos 10 millones de seres humanos, aunque en realidad suponen que hay otros varios cientos de miles de casos que pasan desapercibidos por diversas razones. Un equipo de la Universidad Hebrea está desarrollando una herramienta para que podría ser usada en clínicas en un plazo de tres a cinco años.



En la actualidad varias empresas farmacéuticas están a la espera de la aprobación de medicamentos para tratar la dolencia, sin embargo, dice el equipo del profesor Aviv Mezer de la Universidad Hebrea, que si los médicos pudieran identificar de modo temprano el arranque de la enfermedad eso mejoraría el pronóstico de los enfermos de forma sustancial y también la acción de los medicamentos.



Hoy en día se utilizan resonancias magnéticas para visualizar la estructura cerebral y éstas, a decir de Mezer, no son lo suficientemente sensibles como para indicar el comienzo del Párkinson, que se suele diagnosticar a través de pruebas clínicas basadas en los síntomas de los pacientes y no en cambios estructurales del cerebro.



Mezer explicó en el comunicado oficial que también existe otro método que indica el estado del cerebro, pero es caro e invasivo ya que exige la inyección de una sustancia radioactiva y, por lo tanto, es poco utilizado.



La novedad: Análisis cualitativo



El proceso investigador comenzó cuando el equipo buscó un método para usar las imágenes de las resonancias para detectar el deterioro en su estado inicial y finalmente lo lograron aplicando un nuevo método de análisis desarrollado por el doctorando de Mezer, Elior Drori.



El método es más sensible que las resonancias magnéticas normales porque toma diversas imágenes de resonancias usando diferentes energías de estimulación, algo así como tomando la misma fotografía con diferentes colores en la iluminación. Este análisis cualitativo reveló los cambios en la estructura del tejido de las diferentes áreas del cuerpo estriado. Este tipo de sensibilidad estructural en la medición solo había sido posible en laboratorios en los que se examinan las células cerebrales de pacientes post mortem. Algo no muy productivo a la hora de investigar la prevención…



El estudio fue publicado en la revista revisada por pares Science Advances.



«Cuando no se tienen medidores, no sabes qué estructura cerebral es normal y qué no lo es, y qué está cambiando a medida que progresa la enfermedad», explicó Mezer.



El invento diagnóstico objetivo



El equipo de Mezer informó esta semana haber desarrollado con éxito un método de diagnóstico objetivo que se basa en mediciones de la degradación del órgano. De este modo proporciona una respuesta inequívoca de sí o no frente a la presencia de la enfermedad.



«Los científicos prefieren medidores objetivos como éste, en lugar de basarse en valoraciones de los síntomas por parte de los médicos, y ello podría favorecer en gran medida el diagnóstico», indicó Mezer.



Los efectos más visibles del Párkinson son los temblores y el encorvamiento, pero estos pacientes sufren también de pérdidas motoras que afectan a su visión, vejiga y sueño, en ocasiones también pierden la memoria y pueden sufrir demencia.



La nueva información facilitará un diagnóstico temprano y también marcadores para monitorizar la eficacia de terapias con medicamentos.



El escáner usado por el equipo fue una resonancia magnética usada de modo cuantitativo mostró claros cambios en la microestructura de una región del cerebro frontal que es crítica para la función motora, el cuerpo estriado.



Varios estudios demuestran que el cuerpo estriado se deteriora a medida que progresa el Párkinson. Esa región cerebral permite el control muscular y se cree que es la misma que lo impide con la enfermedad.



«Hasta ahora no habíamos tenido una resonancia magnética cuantitativa que mostrase el deterioro del cuerpo estriado para indicar la presencia del Párkinson o un modo de verlo. Nuestra investigación nos ha proporcionado ambas», concluyó Mezer. (Sputnik)