El covid reaparece con fuerza en algunos países y nos recuerda que es un peligro latente

Moscú, 29 jul (Sputnik).- Aunque las medidas de protección se han relajado y las personas en su mayoría detestan el uso de las mascarillas, lo cierto es que la pandemia del covid-19 no ha terminado y por el contrario ha aumentado en los últimos días en varias partes del mundo.



En las tres primeras semanas de julio se han registrados más de seis millones de contagiados en cada una de ellas, o lo que es lo mismo, casi un millón por día, según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El ente informó hace unos días de una nueva ola del covid-19 provocada por subvariantes de ómicron del SARS-CoV-2, y llamó a los países de Europa a tomar urgentes medidas como la vacunación y el uso de mascarillas.



Estas cifras son corroboradas por la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos, que reporta 27,045 millones de casos de covid en los últimos 28 días. El listado tiene a EEUU a la cabeza con 3,44 millones de infectados en esas cuatro semanas. Le sigue Japón (2,8 millones), Francia (2,6 millones), Alemania (2,4 millones) e Italia (2,3 millones).



«Las muertes por covid-19 han aumentado durante las últimas cinco semanas, y varios países informan tendencias crecientes en las hospitalizaciones luego de oleadas de transmisión impulsadas por subvariantes de ómicron», destacó el miércoles el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.



A lo largo del mundo se han registrado más de 574,9 millones de casos de infección por el patógeno, incluidos más de 6,3 millones de decesos, según la Johns Hopkins.



Número creciente de casos



Uno de los que ha tenido un gran repunte en los últimos días es Japón, que el jueves registró un nuevo récord de contagios diarios del coronavirus con 233.094 casos confirmados, según el canal NHK que citaba datos de las autoridades regionales del país.



La nota precisa que 18 de las 47 prefecturas japonesas detectaron un número récord de infectados. En particular, en Tokio se confirmaron más de 40.000 contagios del covid-19 en un día por primera vez desde el inicio de la pandemia.



Desde principios de julio, Japón vive un crecimiento drástico de contagios por el coronavirus, por lo que las autoridades anunciaron el inicio de una nueva ola. Los especialistas achacan el aumento a la propagación rápida de la nueva subvariante ВА.5 de ómicron.



Otro con datos crecientes en las últimas jornadas es Rusia, que este viernes reportó 11.422 nuevos positivos de covid-19 y 39 muertes asociadas. Unas cifras muy similares a las de la jornada del jueves: 11.515 contagios y 41 defunciones. Las cifras representan un aumento de 21 por ciento frente a los contagios detectados el martes (9.027) y un 46 por ciento en comparación con el número de casos registrado a lo largo del lunes (6.183).



Esto ha causado preocupación a nivel general, como lo constato la jornada pasada el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. «Es cierto que las cifras están creciendo, vemos que la curva va subiendo poco a poco y no solo en nuestro país, esta dinámica alarmante se observa en una serie de países», dijo el vocero a los periodistas.



Peskov agregó que los ciudadanos que se preocupan por la situación actual pueden tomar independientemente las medidas preventivas y usar las mascarillas.



El 1 de julio pasado la oficina nacional de protección al consumidor, Rospotrebnadzor, anunció la suspensión de todas las restricciones anticovid en Rusia, incluida la obligación de ponerse la mascarilla.



En lo que va de pandemia, Rusia ha acumulado 18.576.973 casos confirmados de covid-19, incluidas 17.963.133 recuperaciones y 382.352 decesos.



Mantener la precaución



«Seguimos instando a todos los países a esforzarse por alcanzar la meta del 70 por ciento de cobertura de vacunación, centrándose en estrategias de vacunación dirigidas que prioricen a los más vulnerables, que es la forma más eficaz de salvar vidas. Si bien las vacunas han salvado innumerables vidas, no han reducido sustancialmente la transmisión», destacó el director general de la OMS.



Para Tedros Adhanom «es vital que los gobiernos y el sector privado continúen colaborando e invirtiendo en el desarrollo de nuevas vacunas que prevengan tanto infecciones como enfermedades» y resaltó la necesidad de trabajar en la elaboración de vacunas que sean fáciles de administrar como gotas o aerosoles nasales.



El directivo recalcó la importancia de que las vacunas «estén disponibles de manera equitativa para todos los países», algo que todavía hoy no ha ocurrido. Según la web ourworldindata.org, «el 67 por ciento de la población mundial ha recibido al menos una dosis de una vacuna contra el covid-19. Se han administrado 12.330 millones de dosis en todo el mundo y ahora se administran 7,36 millones cada día». Pero resalta esta publicación que solamente el 19,9 por ciento de las personas que viven en países de bajos ingresos han recibido al menos una dosis.



La realidad es que el covid-19 todavía es un problema para la sociedad en su conjunto y solo con precaución y el uso de medidas higiénicas se puede contener esta pandemia que ya lleva más de dos años azotándonos con alevosía. (Sputnik)