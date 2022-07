Herbalife Nutrition anuncia asociación con The Power of Nutrition y el Banco Mundial para luchar contra la desnutrición

San José, 29 jul (Elpaís.cr).- La Fundación Herbalife Nutrition (HNF), una organización internacional sin fines de lucro dedicada a mejorar la vida de niños y familias de todo el mundo, anunció una nueva asociación de dos años con The Power of Nutrition y el Banco Mundial para luchar contra la malnutrición.

Dicha alianza incluirá un subsidio de US$300.000 y, en principio, se focalizará en el Programa de Reducción de Retrasos en el Crecimiento, en Ruanda. Estos esfuerzos se alinean con el Objetivo de Desarrollo Sostenible N° 2 de las Naciones Unidas, que busca llegar al hambre cero a nivel mundial.

“Los efectos de la mala nutrición en los niños son alarmantes y esperamos elevar la labor transformadora realizada por The Power of Nutrition y el Banco Mundial para garantizar que los niños y sus familias reciban ayuda para tener una calidad de vida más saludable”, comentó Alan Hoffman, Presidente de la Fundación Herbalife Nutrition.

Los efectos del retraso en el crecimiento afectan a 149 millones de niños en todo el mundo y al 33% de los niños menores de cinco años en Ruanda, limitando su desarrollo físico y cognitivo. Esta forma de malnutrición, prevenible y reversible, también afecta el crecimiento económico de Ruanda a nivel local. La asociación aumentará la conciencia y el acceso a nutrición de calidad, con un impacto positivo en más de un millón de mujeres y niños.

El financiamiento de este programa está destinado a la prestación de servicios de nutrición y salud básicos para niños y sus madres, y a la entrega de transferencias de efectivo condicionadas a la nutrición para optimizar el acceso a servicios de salud y dietas variadas y adecuadas.

“Nos complace asociarnos con la Fundación Herbalife Nutrition para respaldar el objetivo de The Power of Nutrition de acelerar el ritmo y la escala de mejoras en la prestación de servicios de nutrición a nivel mundial”, explicó Simon Bishop, CEO, The Power of Nutrition. “Junto con el Banco Mundial esperamos promover mejoras duraderas en la vida de los habitantes de Ruanda y seguir destacando la importancia de dietas accesibles, saludables y sostenibles”.

Esta colaboración complementa la campaña Nutrición para Hambre Cero (NFZH), una iniciativa mundial de Herbalife Nutrition. A través de NFZH, Herbalife Nutrition y la Fundación Herbalife Nutrition ofrecen recursos y conocimientos técnicos esenciales a comunidades de todo el mundo con el objetivo de llevar el hambre a cero, un problema que actualmente afecta a 1 de cada 9 personas a nivel mundial.

Desde hace más de 17 años, el compromiso de la Fundación Herbalife Nutrition es ayudar a aliviar la escasez de alimentos. Solo en 2021, la Fundación donó más de U$S5 millones a más de 167 organizaciones de todo el mundo para que puedan ofrecer comidas saludables, educación en nutrición y otros tipos de apoyo a niños y familias, incluyendo la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos (BAMX) y SOS Children’s Villages de Europa, África e India.