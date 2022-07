Locomotora económica de EEUU frena y México sufrirá nuevos retos en 2023

Ciudad de México, 29 jul (Sputnik).- Nuevos retos se avecinan en el segundo semestre de este año y 2023 para México, que sufre la más elevada inflación en dos décadas, altos precios internacionales de alimentos y combustibles, el impacto de la recesión en EEUU y los riesgos de las inversiones extranjeras en energías.



La estimación preliminar oficial del Producto Interno Bruto (PIB) del segundo trimestre del año en curso es de un magro uno por ciento, y de 1,9 por ciento interanual



El comportamiento previsto para la actividad de la segunda economía latinoamericana es una desaceleración, que esta semana fue confirmada por el Fondo Monetario Internacional (FMI).



El FMI prevé que el avance de la economía mexicana sea menor en 2023: recortó su previsión para el año próximo a un magro 1,2 por ciento, menos de la mitad del 2,5 por ciento estimado en abril pasado.



Una de las causas es la recesión técnica que esta semana registró la economía de EEUU, principal socio del país latinoamericano, destino de más del 80 por ciento de sus exportaciones.



Nubarrones



Si ambas economías tienen una correlación importante, tras casi tres décadas de integración, vale la pena preguntarse por qué retrocedió la economía estadounidense en el primer semestre de este año, mientras la mexicana logró su último empujón, antes de comenzar a desacelerar.



Un análisis del Grupo Financiero Banco Base, con sede en Monterrey, el principal polo industrial en el norte del país, explica que la contracción económica del primer trimestre en EEUU se debió a un crecimiento del déficit comercial (más importaciones que exportaciones), en gran parte por la fortaleza del dólar.



«Como una buena parte de las importaciones de EEUU son productos mexicanos, (el déficit comercial) tuvo un efecto positivo para las exportaciones y el crecimiento de México», explica el banco privado en el análisis enviado a los mercados financieros, al que tuvo acceso la Agencia Sputnik.



Los especialistas destacan que, a diferencia del primer trimestre, la contracción en la actividad estadounidense retrocedió por un cóctel de adversidades.



En la mayor economía global sufre las consecuencias de «alta inflación, alza en las tasas de interés y cautela, (que) provocaron contracciones en prácticamente todos los agregados del PIB, a excepción de las exportaciones netas y el consumo en servicios», señala el análisis financiero.



El pronóstico es sombrío: «La inflación no ha alcanzado un pico y las tasas de interés seguirán subiendo, y se tiene un panorama menos favorable para la compra de bienes».



En otras palabras, los consumidores del mercado estadounidense comprarán menos productos, y caerán las importaciones de productos desde México, su segundo socio comercial después de Canadá.



Banco Base estima que «EEUU podría entrar en recesión a finales del año y salir de ella hasta el 2023».



Y esta vez no se espera una masiva política fiscal contra-cíclica (subsidios gubernamentales) que saque a la economía rápidamente a flote, como el año pasado.



Para México, la institución priva prevé caídas en el PIB «a partir del último trimestre del año, hasta el 2023».



Preocupación mexicana



Otra lectura del clima financiero en Norteamérica, del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios, ofrece datos ominosos: el FMI comenzó calculando en enero de este año que EEUU crecería cuatro por ciento.



Pero en julio bajó en forma drástica su expectativa a 2,3 por ciento y para 2023 la potencia norteamericana apenas crecerá un débil uno por ciento.



«Con ello, EEUU tiene un descenso significativo en su economía, que aún no es generalizada, pero sí repercute principalmente en la pérdida del poder adquisitivo de los estadounidenses», dice el texto consultado por la Agencia Sputnik.



La escasez global de granos y combustibles fósiles en el marco del conflicto armado en Ucrania disparó la inflación en EEUU: subió 9,1 por ciento en julio, la más alta en 40 años.



La Reserva Federal (Fed, banco central) respondió y subió nuevamente las tasas de interés en 75 puntos base, el 27 de julio.



Una reducción en el ingreso, resultado de la escalada de precios, está «provocando un incremento de inventarios, a raíz que disminuye el consumo por el alza de la tasa de interés, reflejándose en una caída de las ventas», explica el laboratorio del Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM:



El pronóstico es aciago para la economía de los países norteamericanos.



«Para este tercer trimestre de 2022 (julio-septiembre), la economía de EEUU estará en la antesala de una recesión de cara a las elecciones intermedias del 8 de noviembre», cuando se renueve el Congreso, a medio mandato de Joe Biden, con una popularidad erosionada.



Si Biden pierde el control del Capitolio, debilitará al gobernante Partido Demócrata hacia la elección presidencial de 2024.



Ante ese horizonte, México guarda dos cartas: la primera es apreciación del peso mexicano (20,25 por dólar), que aprovecha el debilitamiento generalizado de la moneda estadounidense.



La segunda, es el crecimiento de las remesas procedentes del país vecino «potenciado por la estanflación de México, marcada por la alta pobreza laboral, que ha propiciado por un lado un mayor flujo migratorio, y el mayor envío de dinero», dicen los analistas del laboratorio de la UNAM.



En cinco meses de 2022, los trabajadores migrantes enviaron a sus familias, pobres y rurales la mayoría, 22.400 millones de dólares, un aumento interanual de 15 por ciento. (Sputnik)