ExBeatle Ringo Starr publicará nuevas canciones en septiembre

Londres, 30 jul (Prensa Latina) El músico británico Ringo Starr sacará al mercado cuatro nuevas canciones el 16 de septiembre, que estarán disponible en los formatos digital, disco compacto y vinilo, destaca hoy la web oficial del artista.

La nueva producción del exBeatle incluye los temas World Go Round, Everyone and Everything, Let’s Be Friends y Free Your Soul, representativos de géneros como el rock and roll, el pop, el country, y el reggae.

“Estoy en mi estudio escribiendo y grabando cada vez que puedo. Es lo que siempre he hecho y seguiré haciendo, y lanzar EP (mini álbum) con más frecuencia me permite seguir siendo creativo y darle a cada canción un poco más de amor”, señaló el interprete de 82 años.

La entrega entrará en circulación a través del sello Universal Music Enterprises y es el resultado de colaboraciones con el guitarrista Steve Lukather, la escritora y productora Linda Perry, el ingeniero Bruce Sugar, el saxofonista Dave Koz y el guitarrista flamenco José Antonio Rodríguez.

Los sencillos grabados en el estudio Roccabella Westsus le suceden a los mini álbumes Change The World y Zoom In.