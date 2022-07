Ministro alemán pide que se deje de producir electricidad con gas

Berlín, 31 jul (dpa) – El ministro alemán de Finanzas, Christian Lindner, pidió que se deje de producir electricidad con gas, ante la actual reducción del suministro gasístico por parte de Moscú.

«Debemos trabajar para que a la crisis del gas no se sume una crisis de la electricidad», señaló en declaraciones publicadas hoy por «Bild am Sonntag». «Por lo tanto, la electricidad no debe seguir produciéndose con gas, como sigue ocurriendo».

Agregó que el ministro de Economía y Protección Climática, Robert Habeck, tiene autoridad legal para adoptar dicha medida. Lindner agregó que las «centrales nucleares seguras y respetuosas con el clima» deben continuar activas en Alemania hasta 2024 en caso necesario.

Por su parte, un portavoz del Ministerio encabezado por Habeck advirtió que «una prohibición total del uso de gas en la producción de electricidad llevaría a una crisis eléctrica y a apagones».

Añadió que algunas plantas de producción de electricidad necesitan gas para funcionar y son cruciales para sostener la red eléctrica alemana. Además, apuntó que se están haciendo todos los esfuerzos para sustituir el uso del gas en la producción de electricidad siempre que sea posible.

Alemania depende en gran medida del gas procedente de Moscú. El gigante energético estatal ruso Gazprom redujo la semana pasada las entregas a través del Nord Stream 1 al 20 por ciento de su capacidad.

Berlín acusa a Rusia de utilizar pretextos para reducir los flujos de gas en represalia por las sanciones impuestas por los gobiernos occidentales por la guerra de Moscú contra Ucrania, que cumple ya seis meses.

La reducción del suministro está alimentando los temores de que Alemania no tenga suficiente gas para el próximo invierno (europeo), con efectos potencialmente desastrosos para la industria y los ciudadanos.

Mientras Berlín intenta reducir su dependencia de Moscú, los políticos están divididos en la búsqueda de fuentes alternativas de energía, ya que Alemania también intenta continuar su transición hacia la energía verde.

De momento se han introducido cambios en la normativa para que las centrales de carbón puedan volver a generar electricidad. A partir del 1 de octubre, algunas centrales de carbón podrán reanudar su actividad para garantizar la estabilidad del suministro eléctrico.