China sigue siendo escéptica sobre la unión tripartita de Australia, el Reino Unido y EEUU

ONU, 2 ago (Sputnik).- China no considera satisfactorias las explicaciones de Australia, el Reino Unido y Estados Unidos sobre su alianza Aukus, declaró el representante permanente de Pekín ante las Naciones Unidas, Zhang Jun.



«Hemos oído ciertas explicaciones por parte de nuestros amigos estadounidenses, británicos y australianos, pero, francamente, estas explicaciones no son suficientes. China, junto con otros Estados de la región, tiene serias preocupaciones sobre la asociación Aukus», expresó Zhang en una rueda de prensa.



En este contexto, recordó que EEUU y el Reino Unido son países con armas nucleares, mientras Australia no lo es.



«Este es un proyecto nuclear: se trata de la transferencia de uranio altamente enriquecido y otros materiales nucleares. Estas acciones obviamente violan los principios del Tratado de No Proliferación Nuclear», dijo el representante permanente.



Expresó su convicción de que Aukus corre el riego de la proliferación nuclear en la región y provoca preocupaciones sobre la paz y la estabilidad en la zona.



Australia, el Reino Unido y Estados Unidos anunciaron en septiembre de 2021 una alianza en materia de defensa.



La alianza tripartita ‒Aukus, por las iniciales en inglés de sus miembros‒ busca contrarrestar la influencia de China en el Indo-Pacífico y prevé en una primera fase la construcción de ocho submarinos de propulsión nuclear para la Armada australiana.



Desde China advirtieron que los planes de armar a Australia con submarinos nucleares provocarán una carrera armamentista y socavarán la paz y la estabilidad en Asia. (Sputnik)