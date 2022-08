Scholz afirma que Ucrania recibe de Alemania armas que el ejército alemán no tiene aún

Ottawa, 2 ago (Sputnik).- Algunas armas que Alemania suministra a Ucrania son tan modernas que ni siquiera figuran en el arsenal del ejército nacional, afirmó el canciller Olaf Scholz en una entrevista con el diario canadiense The Globe and Mail.



«Desde los primeros días que siguieron al ataque de Rusia a Ucrania, suministramos armas y municiones a Ucrania (…) Entregamos lo que teníamos: sistemas antitanque y antiaéreos, minas, cañones, toneladas de municiones y ayuda no letal», dijo Scholz.



Estos suministros, continuó, incluyen equipos sofisticados y de alto valor: obuses autopropulsados, lanzamisiles múltiples, sistemas antiaéreos y radares de contrabatería.



«Algunos de estos sistemas son tan nuevos que solo se han fabricado muy pocos, y algunos ni siquiera se han incorporado a la Bundeswehr. Todos ellos requieren capacitación para tripulaciones ucranianas y también la estamos proporcionando», apuntó Sholz.



El canciller aseguró que Alemania seguirá brindando este apoyo a Ucrania «mientras sea necesario».



Rusia advirtió en reiteradas ocasiones que los países de la OTAN están «jugando con fuego» al suministrar armas a Kiev, y que los convoyes extranjeros con armas serían «objetivo legítimo» para su ejército nada más cruzar la frontera. (Sputnik)