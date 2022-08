Aumentan a 18 muertos en festividades de El Salvador

San Salvador, 2 ago (Prensa Latina) Al menos 18 personas fallecieron durante los primeros días de las fiestas agostinas en El Salvador, informó hoy el director de Protección Civil de esta nación centroamericana, Luis Amaya.

Las autoridades dijeron que las personas lesionadas suman 118 en los primeros cuatro días de vacaciones, es decir, del 29 de julio al 2 de agosto.

Explicó Amaya que la mayoría de los fallecidos fueron por causa de accidentes de tránsito, que hasta la fecha ya se acumulan 171 percances viales desde el inicio del plan.

“En principio no nos estamos portando muy bien, nos estamos portando mal, estamos abusando de la velocidad, nos estamos distrayendo mucho con el teléfono y por supuesto se sigue conduciendo bajo los efectos del alcohol, esas han sido las causas principales que hoy por hoy están dando que hacer en cuanto a la accidentalidad”, afirmó.

El directivo pidió a la población salvadoreña que si va viajar al interior del país durante esta semana de vacaciones que revisen los vehículos para evitar accidentes de tránsito, no abusen de la velocidad, no conduzcan bajo los efectos del alcohol u otra sustancia, no usen el teléfono mientras conduzcan, y que acaten las recomendaciones de las autoridades.