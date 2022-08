China descarta usar armas nucleares en respuesta a la visita de Pelosi a Taiwán

ONU, 3 ago (Sputnik).- China no planea usar armas nucleares como medida de respuesta a la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de EEUU, Nancy Pelosi, a Taiwán, declaró en una entrevista con Sputnik el director del departamento de desarme del Ministerio de Exteriores del país asiático, Fu Cong.



«En este caso concreto no creo que el arma nuclear esté en la agenda», dijo en los márgenes de la décima Conferencia de Examen del Tratado sobre la No Proliferación Nuclear.



Fu aseveró que China hará «todo lo posible para unificar el país por vía pacífica».



«La razón por la que no renunciamos a la posibilidad de una solución militar es porque tenemos que contener el potencial separatista (de Taiwán), para que no vaya demasiado lejos», subrayó.



Mientras que las medidas de respuesta a la visita de Pelosi, aseguró, «serán fuertes».



«Esto inevitablemente llevará a unas consecuencias graves. Consideramos que EEUU debe asumir la responsabilidad por cualquier desarrollo de la situación», afirmó.



El diplomático chino recordó que la cuestión de Taiwán para China es de «interés vital, porque trata de la soberanía y la integridad territorial del país».



«El hecho de que Pelosi se metió en Taiwán es un nuevo ejemplo de la violación de la integridad territorial y la soberanía de China», reiteró.



Los vínculos entre China y la isla de Taiwán se rompieron en 1949 después de que las fuerzas del partido nacionalista Kuomintang, encabezado por Chiang Kai-shek, sufrieran una derrota en la guerra civil contra el Partido Comunista y se trasladaran a ese archipiélago.



Las relaciones entre Taiwán y la China continental se restablecieron solo a nivel empresarial e informal a finales de la década de 1980.



La política fundamental del Gobierno chino respecto a Taiwán es la reunificación pacífica bajo el principio «un país dos sistemas». (Sputnik)