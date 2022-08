China rechaza unirse a consultas de EEUU y Rusia sobre seguridad estratégica

Moscú, 3 ago (Sputnik).- China no participará en las negociaciones de EEUU y Rusia sobre la seguridad estratégica si se reanudan, declaró en una entrevista con Sputnik el director del departamento de desarme del Ministerio de Exteriores del país asiático, Fu Cong.



«China está abierta para abordar estas cuestiones entre los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, pero no en formato trilateral», dijo en los márgenes de la décima Conferencia de Examen del Tratado sobre la No Proliferación Nuclear.



El diplomático recordó que la idea de involucrar a China en estas negociaciones entre EEUU y Rusia surgió durante el gobierno de Donald Trump, quien buscaba así «justificar el incumplimiento de sus propios compromisos en el marco del START III», tratado estadounidense-ruso sobre la reducción de armas estratégicas.



«China rechazó de manera categórica esos juegos políticos de la administración de Trump, China no va a participar en estos», reiteró.



Al comentar la reciente declaración del presidente de EEUU, Joe Biden, de que está preparado para mantener negociaciones sobre un nuevo sistema de control de armas que reemplace al START III, cuya vigencia termina en 2026, Fo la calificó de «una buena señal».



«Esperamos que lo dicho por Biden se materialice. Esperamos que este diálogo entre Rusia y EEUU sobre la estabilidad estratégica y la reducción de los arsenales atómicos continúe», señaló. (Sputnik)