Hungría está en contra de discriminar la energía nuclear por crisis mundiales

Budapest, 2 ago (Sputnik).- Hungría se pronuncia en contra de discriminar la energía nuclear debido a las crisis y disputas políticas, declaró este martes el ministro de Exteriores húngaro, Peter Szijjarto.



«Hungría está interesada en que la energía nuclear no se someta a ninguna discriminación negativa, ni se convierta en víctima de las disputas políticas mundiales. Entre Hungría y el Organismo Internacional de Energía Atómica se desarrolla una ejemplar cooperación, el OIEA juega un papel cada vez más relevante en la tarea de proteger el uso de la energía nuclear con fines pacíficos», dijo Szijjarto después de celebrada en Nueva York la conferencia de los países signatarios del Tratado de No Proliferación Nuclear.



El canciller informó haber sostenido negociaciones sobre este tema con el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y los titulares de Exteriores de la Argentina y Bangladés.



El canciller recordó que son numerosos los países que construyen centrales atómicas, entre los que figura Bangladés, y en cuyo sector energético el átomo ocupa un importante lugar, como es la Argentina.



«Hemos acordado con los cancilleres de Bangladés y la Argentina y con el director general del OIEA desarrollar esfuerzos para que la energía atómica nunca se convierta en víctima de las crisis y las disputas políticas mundiales», señaló.



Anteriormente Szijjarto se pronunció en más de una ocasión en contra de discriminar la generación de energía nuclear con fines pacíficos, subrayando que no se puede defender «de modo filosófico» el entorno. El canciller celebró la decisión del Parlamento Europeo de reconocer la energía nuclear y el gas natural como fuentes de energía estables en el aspecto ecológico y declaró que en el futuro serán seguros aquellos países que tengan la capacidad de autoabastecerse de energía.



En la central nuclear húngara de Paks se genera casi la mitad de toda la energía que produce el país, la capacidad de la planta se duplicará tras la puesta en explotación de dos nuevos reactores, que se construyen con la participación de la compañía rusa Rosatom.



Los dirigentes de Hungría han subrayado en más de una ocasión que la energía nuclear permite garantizar la seguridad energética del país. (Sputnik)