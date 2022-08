Iván Duque deja Casa Nariño con varias habitaciones por limpiar

Bogotá, 2 ago (Sputnik).- Este domingo, el presidente colombiano Iván Duque dejará la casa de Gobierno en Colombia y le entregará las llaves al nuevo inquilino: el izquierdista Gustavo Petro, quien tendrá como reto revertir parte del legado de su antecesor, como una creciente pobreza y mayor violencia.



Un informe conjunto de la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines señala que Duque deja una nación envuelta en «la crisis humanitaria más grande desde que se firmó el Acuerdo de Paz» firmado con las ahora extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en noviembre de 2016



Según las organizaciones, durante su administración se produjo un crecimiento de la violencia, se reavivó el conflicto armado y se expandieron las fuerzas paramilitares y la pobreza.



«La responsabilidad de la crisis humanitaria y la reactivación de la guerra es (responsabilidad) del Gobierno de Duque por no cumplir los compromisos asumidos por el Estado con el acuerdo de paz para poner fin a la violencia», sostiene el informe.



Por su parte, el doctor y abogado experto en políticas públicas Jorge Iván Cuervo Restrepo, de la Universidad Externado de Bogotá, dijo a la Agencia Sputnik que el mandatario se perdió la oportunidad de avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz



Aunque Duque, del partido Centro Democrático (derecha), no se opuso explícitamente a lo pactado, «en estos cuatro años se hubiera podido avanzar muchísimo en aspectos como el desarrollo rural integral y el tema de drogas ilícitas», sostuvo.



Pobreza



Otro punto por el que Duque (quien se retira con un 67 por ciento de desaprobación) ha sido criticado tiene que ver con los altos índices de pobreza. A pesar de que su administración presenta como un logro el crecimiento económico del país y se compara con otras naciones de la región, los colombianos de a pie no ven los frutos de esa bonanza.



Y es que, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en los últimos cuatro años aumentó la pobreza monetaria: en el total nacional, pasó del 34,7 por ciento en 2018 al 39,3 por ciento en 2021. Eso implica que, de cada 100 colombianos, casi 40 están viviendo en condiciones de vida inferiores al mínimo aceptable.



Según el informe de las organizaciones sociales, durante los cuatro años de Duque -con la crisis sanitaria por la pandemia- se registraron caídas en el empleo (de 11 por ciento) y en el ingreso medio por persona en (de 13,4 por ciento), mientras que aumentaron el índice de desigualdad (4,3 por ciento), la pobreza (8,1 por ciento) y la pobreza extrema (6,4 por ciento).



Desinstitucionalización



También se critica a Duque haber nombrado a personas cercanas a él a cargo de importantes entes. Por ejemplo, a cargo de la Procuraduría General de la Nación se designó a Margarita Cabello, quien fue su ministra de Justicia.



Para Cuervo, la cooptación de los entes de control y vigilancia con personas afines a Duque y su partido afectaron la democracia de Colombia.



«El legado más complicado que tiene o que deja Iván Duque tiene que ver con la desinstitucionalización, es decir, el hecho de haber cooptado con personas cercanas a él los organismos de control como la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo»(…) Entonces ese sistema de frenos y de contrapesos, que es muy importante para el funcionamiento de la democracia en Colombia, fue afectado», dijo.



Ahora queda por saber cuál será el papel de Duque como expresidente, y si se dedicará a hacer oposición a -igual que lo hizo Álvaro Uribe (2002-2010)- o se retirará a la academia y su familia, como lo hizo Juan Manuel Santos (2010-2018).