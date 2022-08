EEUU reanudará diálogo en Consejo de Seguridad de ONU cuando Rusia actúe de buena fe

Washington, 4 ago (Sputnik).- EEUU espera reanudar el diálogo entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU (P5) cuando Rusia actúe de «buena fe», dijo el miércoles la subsecretaria de Estado para el Control de Armas y Seguridad Internacional, Bonnie Jenkins.



«No tenemos un diálogo P5 por lo que saben, la situación de la invasión no provocada de Rusia a Ucrania. Así que eso no avanza. Sin embargo, el P5 existe y, con suerte, algún día podremos volver a eso cuando Rusia actúe de buena fe y haga lo que creemos es necesario que suceda en términos de su visión sobre Ucrania», comentó la funcionaria.



En enero, Rusia, China, EEUU, Francia y el Reino Unido emitieron una declaración conjunta en la que reafirman que una guerra nuclear no se puede ganar y nunca se debe librar.



La subsecretaria añadió que EEUU quiere volver a la mesa de negociaciones con Rusia sobre el Nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (Nuevo START) una vez que Moscú comience a actuar de buena fe.



«Queremos volver a la mesa y comenzar a dialogar con Rusia tan pronto como empiecen a actuar de buena fe con respecto a su invasión de Ucrania», dijo Jenkins en una rueda de prensa.



El Nuevo START, que es un tratado de reducción de armas entre Rusia y EEUU, expirará en febrero de 2026. (Sputnik)