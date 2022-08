Presidente argentino toma juramento a nuevo ministro de Economía

Buenos Aires, 3 ago (Prensa Latina) El presidente de Argentina, Alberto Fernández, tomó hoy juramento al ministro de Economía, Sergio Massa, y aseguró que su Gobierno inicia una nueva etapa, para la cual consideró fundamental la unidad

Durante un acto en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, el mandatario señaló que esta nación y el mundo viven un escenario muy complejo, marcado por las consecuencias de la pandemia de la Covid-19 y la guerra en Europa.

Es un tiempo para que, con mucha esperanza, unamos esfuerzos para salir adelante. No me refiero solo a mis compañeros del Frente de Todos, por cuya cohesión continuaré trabajando, sino a los ciudadanos. Tenemos una gran oportunidad como país. No la dejemos pasar por alto, afirmó.

Estamos empezando una nueva etapa del Gobierno que estoy convencido vamos a transitar exitosamente, con todos incluidos. Para eso convoqué a Massa, cuya capacidad y coraje me constan. Estoy seguro de que lo hará muy bien, añadió.

Por otra parte, expresó su gratitud a los extitulares de Economía (Silvina Batakis), Desarrollo Productivo (Daniel Scioli) y Agricultura (Julián Domínguez), y reconoció su compromiso político y desprendimiento personal.

El 28 de julio, el presidente comunicó la unificación de esas carteras del Estado y la designación de Massa al frente del nuevo organismo.

Esa decisión conllevó una reorganización institucional, la reasignación de cargos y tareas.

De acuerdo con Fernández, los cambios realizados en su Gabinete responden a la necesidad de una mejor coordinación y una respuesta más efectiva a la situación actual de Argentina.

Según medios de prensa, alrededor de las 19:30, hora local, Massa ofrecerá una conferencia de prensa, durante la cual dará detalles de su plan de trabajo y se espera que anuncie nuevas medidas.