Entregan en EEUU menos dosis de las necesarias contra viruela símica

Washington, 4 ago (Prensa Latina) El gobierno de Estados Unidos distribuye menos de un tercio de las tres millones 500 mil dosis de vacunas contra la viruela del mono que se estiman necesarias para combatir el brote.

La escasez de los inmunógenos se debió en parte a que el Departamento de Salud y Servicios Humanos no solicitó desde el principio el embotellado de las existencias a granel del fármaco ya disponibles para su distribución, explicó un artículo del periódico The New York Times.

Para cuando el gobierno federal hizo sus pedidos, explicó la fuente, el fabricante de la vacuna con sede en Dinamarca, Bavarian Nordic, había reservado otros clientes y no pudo hacer el trabajo durante meses, a pesar de haber invertido más de mil millones de dólares.

Ahora, abundó la información, la próxima entrega de medio millón de dosis no se espera hasta octubre, y la mayoría de las otros cinco millones 500 mil ordenados no se recibirán hasta el próximo año, acorde con la agencia federal de salud.

Apuntó asimismo que algunos territorios tratan de extender las dosis dando a los destinatarios solo una inyección de la vacuna Jynneos, de un esquema de dos.

En Estados Unidos existen hasta la fecha seis mil 617 casos de viruela del mono, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de esa nación.

Los estados más afectados, Nueva York (mil 666), California (826) e Illinois (547), declararon en días recientes emergencia sanitaria ante el acelerado avance de la enfermedad.