Exgobernadora de Puerto Rico se expone a 20 años de cárcel

San Juan, 4 ago (Prensa Latina) La exgobernadora puertorriqueña Wanda Vázquez-Garced proclamó hoy su inocencia, tras ser acusada por la fiscalía federal de Estados Unidos de siete cargos de corrupción, emitidos por un gran jurado, lo que la expone a 20 años de cárcel.

Arrestada por agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en la madrugada en su hogar, en una urbanización de clase media alta en San Juan, Vázquez-Garced se hizo acompañar de su abogado Ignacio Fernández para hablar a decenas de periodistas apostados frente al edificio federal, en Hato Rey.

“Reitero que soy inocente, no he cometido ningún delito, ninguna irregularidad, a mi pueblo siempre le he hablado de frente; les aseguro que han cometido una gran injusticia conmigo”, afirmó con semblante demacrado, luego de prestar una fianza de 50 mil dólares.

Vázquez-Garced habló sobre su inocencia, a pesar de que se expone a una condena de hasta 20 años de prisión de ser hallada culpable de participar en el esquema de corrupción que involucra al dueño de Bancrédit, Julio Martín Herrera-Velutini, de origen venezolano.

Además, aparecen involucrados en la trama, Frances Díaz, expresidenta de ese banco que se declaró culpable; el exagente del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Mark Rossini, y John Blakeman, responsable del manejo de las finanzas para enfrentarse en primaria en 2020 al ahora gobernador Pedro R. Pierluisi.

Herrera-Velutini radica en Londres y Rossini en España, por lo que si no se presentan a la audiencia judicial en Puerto Rico, se solicitará su extradición, dijo el jefe de los fiscales federales en Puerto Rico, W. Stephen Muldrow.

Aclaró que algunos ya se han declarado culpables por el esquema de sobornos, incluida la presidenta de la institución bancaria internacional y Blakeman.

“Vemos una vez más que nadie está por encima de la ley en Puerto Rico”, expuso el gobernador Pedro R. Pierluisi, al reconocer que este tipo de situación “afecta y lacera la confianza de nuestro pueblo”.

Pierluisi, presidente del anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP), destacó que en su administración se mantiene un frente común con las autoridades federales “contra todo el que cometa un acto indebido, venga de donde venga e implique a quien sea”.

En tanto, el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), senador José Luis Dalmau-Santiago, manifestó que “Puerto Rico merece un gobierno limpio que atienda las necesidades de la gente y no los bolsillos de los corruptos”.

Dalmau-Santiago, también presidente del Senado, recordó que “por segunda ocasión en nuestra historia se usa el poder político y de los cargos públicos para financiar una campaña electoral”.

El secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau-Ramírez, indicó que el arresto de la exgobernadora Vázquez Garced “valida fundamentalmente lo que hemos planteado por décadas: que el inversionismo político es el germen de la corrupción pública”.

Agregó que el PNP y el PPD “se han opuesto históricamente a nuestras propuestas para erradicar el clientelismo político como la de reducir el período de las campañas, establecer un financiamiento público moderado y utilizar recursos ya disponibles como WIPR Radio y TV”.

“Mientras se permita que intereses inescrupulosos financien ilegalmente las campañas del PNP y del PPD, seguiremos viendo casos como el de la exgobernadora y, peor aún, continuará el desvío millonario de fondos públicos en detrimento de los servicios a la ciudadanía”, subrayó.

El fiscal federal Muldrow aclaró en varias oportunidades a los periodistas que este caso nada tiene que ver con el gobernador Pierluisi.