Expresidente colombiano Uribe no asistirá a posesión de Petro por «complejo de preso»

Bogotá, 4 ago (Sputnik). – El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe (2002-2010), dijo que debido a su situación jurídica tiene «complejo de preso», por lo que no asistirá este domingo a la posesión de Gustavo Petro como nuevo jefe de Estado del país sudamericano



«Hoy (por este jueves) llamé por teléfono al presidente electo Gustavo Petro. Le agradecí su amable invitación a su posesión, me excusé de no asistir porque desde hace dos años tengo complejo de preso. No asistiré por el pudor derivado de mi situación jurídica que anhelo superar», escribió Uribe en su cuenta de Twitter.



Actualmente Uribe enfrenta un proceso judicial ante la Fiscalía General de la Nación por presunta manipulación de testigos para que declararan a su favor en una investigación que inició la Corte Suprema de Justicia por, al parecer, ofrecer sobornos y beneficios judiciales.



Uribe fue presidente de Colombia durante dos períodos consecutivos (2002-2006 y 2006-2010) y es el máximo líder del movimiento político Centro Democrático, partido que se declaró en oposición al próximo gobierno de Gustavo Petro y durante los últimos 20 años ha sido el más grande contradictor del presidente electo.



Sin embargo, Uribe aseguró que está dispuesto a generar espacios de diálogo con el próximo gobierno para trabajar en temas fundamentales de importancia nacional, como la paz, la justicia social y la inversión.



Petro sucederá en la Casa de Nariño (Casa presidencial) a Iván Duque, presidente de Colombia entre 2018 y 2022, y quien fue elegido como mandatario como «delfín» de Uribe. (Sputnik)