Parlamento venezolano respalda sentencia contra responsables de ataque a Maduro

Caracas, 4 ago (Sputnik).- El presidente de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) de Venezuela, Jorge Rodríguez, respaldó este jueves la sentencia de un tribunal del país contra los responsables del intento de magnicidio en 2018 y llamó a la defensa del órgano frente a una campaña mediática.



«Es necesario que salgamos ahora cada diputado, cada diputada, en defensa del sistema de justicia de Venezuela, del Tribunal primero en instancia contra el terrorismo que el día de hoy sentenció a los autores materiales, a los responsables logísticos del atentado homicida en contra del presidente constitucional de Venezuela», indicó el diputado durante la plenaria del legislativo.



El exdiputado opositor venezolano, Juan Requesens, fue condenado este jueves a ocho años de prisión por el delito de conspiración, junto a otros 16 civiles y dos militares, acusados del intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro.



El 4 de agosto de 2018, un dron explotó a una distancia de entre 100 y 200 metros del estrado donde el presidente daba un discurso, mientras un segundo dron se estrelló contra un edificio de apartamentos a dos calles del lugar donde estaba Maduro, según las autoridades.



Por otra parte, el legislativo repudió las declaraciones de la periodista Carla Angola, por alentar el intento de magnicidio contra el mandatario venezolano, y cuestionó que desde el Gobierno de Estados Unidos no haya un pronunciamiento al respecto.



«Hace tres días Carla Angola dice algo peor, convida y convoca al Gobierno de los Estados Unidos a asesinar al presidente Maduro, ¿El Gobierno de Estado Unidos no va decir nada sobre eso?, ese Gobierno que vino aquí a hablar con el presidente Maduro y a decir las cosas que dijo, ¿no va decir nada sobre que una persona en su territorio está convocándolo a asesinar al presidente de un Gobierno de otro país», enfatizó.



El Ministerio Público venezolano emitió este jueves una orden de aprehensión contra Angola, quien reside en la ciudad de Miami (sudeste de EEUU), por instigar a la perpetración de un magnicidio contra Maduro.



Angola consultó en el programa televisivo que conduce por qué si EEUU usó un dron para desaparecer al segundo al mando de Al Qaeda, Ayman al Zawahiri, no hacía lo mismo con Nicolás Maduro.



De acuerdo con el fiscal general de la nación caribeña, Tarek William Saab, la periodista utiliza las plataformas digitales y redes sociales para tratar de socavar la paz en Venezuela. (Sputnik)