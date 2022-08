Francia dice que China usa la visita de Pelosi a Taiwán para escalar las tensiones

París, 5 ago (Sputnik). – China no debe usar la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de EEUU, Nancy Pelosi, a Taiwán como pretexto para una escalada de las tensiones, declaró este viernes la ministra de Exteriores de Francia, Catherine Colonna.



«La visita de Pelosi no debe usarse por China como pretexto para la adopción de medidas capaces de fomentar las tensiones, el statu quo no puede impugnarse con medidas unilaterales», dijo Colonna en una entrevista con el medio Liberation al comentar la visita de Pelosi a Taiwán.



La ministra señaló que Francia espera de China la observancia de las normas y el apego a la estabilidad.



Pelosi hizo una escala en Taiwán los días 2 y 3 de agosto en su gira por Asia, lo que elevó al límite las tensiones entre China y Estados Unidos.



China respondió a esa visita, a la que calificó de «burda provocación», con ejercicios militares frente a las costas de Taiwán y sanciones económicas.



Desde varios países han condenado el controvertido viaje de Pelosi, legisladora de 82 años del Partido Demócrata, a Taiwán.



Los vínculos entre China y la isla de Taiwán se rompieron en 1949, después de que las fuerzas del partido nacionalista Kuomintang, encabezado por Chiang Kai-shek, sufrieran una derrota en la guerra civil contra el Partido Comunista y se trasladaran a ese archipiélago.



Las relaciones entre Taiwán y la China continental se restablecieron solo a nivel empresarial e informal a finales de la década de 1980.



La política fundamental del Gobierno chino respecto a Taiwán es la reunificación pacífica bajo el principio de «un país, dos sistemas». (Sputnik)