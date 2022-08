Jefe de la inteligencia griega renuncia en medio de escándalo de espionaje telefónico

Atenas, 5 ago (Sputnik).- El jefe del Servicio Nacional de Inteligencia de Grecia, Panagiotis Kontoleon, renunció este viernes en medio de un escándalo de espionaje telefónico a un político y periodistas con el software espía Predator, según el servicio de prensa del primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis.



La dimisión de Kontoleon siguió la de Grigoris Dimitriadis, el secretario general de la oficina de Mitsotakis y sobrino de este último, presentada pocas horas antes.



«Kontoleon presentó su renuncia al primer ministro debido a acciones erróneas descubiertas durante el proceso de verificación legal. La renuncia fue aceptada», indica el comunicado.



El secretario general del Ministerio de Exteriores, el embajador Themistoklis Demiris, fue nombrado nuevo jefe de la inteligencia griega.



«Demiris informará al Comité de Instituciones y Transparencia después de la reanudación de la labor del Parlamento (tras las vacaciones de verano boreal)», precisa la nota.



Según varias fuentes del partido opositor Syriza, las renuncias de Kontoleon y Dimitriadis fueron exigidas de manera categórica por la oposición durante una reunión privada del referido Comité, celebrada el pasado 29 de julio.



La reunión del Comité tuvo lugar en relación con la declaración del líder del partido Kina l-Pasok, Nikos Androulakis, quien contó que hace unos días el servicio correspondiente del Parlamento Europeo le informó sobre un intento de pinchar su teléfono móvil con el programa de seguimiento Predator. El político presentó una queja ante el Tribunal Supremo griego.



Además, se discutieron casos de escuchas telefónicas de las que fueron víctimas los periodistas, entre ellos Thanassis Koukakis.



Kontoleon denunció en el encuentro que la vigilancia del periodista se realizó a petición de unos servicios extranjeros, sin especificar el país y cuáles fueron las razones para la vigilancia del miembro del gremio, que escribe sobre temas económicos e investiga escándalos bancarios.



El portavoz del Gobierno, Giannis Oikonomou, declaró antes que el Gobierno exige y facilitará en todos los sentidos la pronta investigación. Según el funcionario, en los últimos años se han realizado a nivel paneuropeo muchos intentos de pinchar los teléfonos de los políticos.



De acuerdo con las fuentes de Syriza, en la reunión se hicieron acusaciones de que dichos programas (similares a Predator) fueron adquiridos a petición de Dimitriadis.



«El presidente del Comité, Athanasios Bouras, intentó reducir el tono en la discusión, pero no lo logró. Las confesiones de Kontoleon solo empeoraron la situación. La oposición exigió la dimisión de Kontoleón y Dimitriadis. Se dijo que fue Dimitriadis quien dio las órdenes al jefe de la inteligencia, que está bajo el control directo del primer ministro», dijo la fuente.



Destacó que «todo este escándalo vuelve a plantear la cuestión de los problemas de la democracia en Grecia».



Reacción de la oposición



El líder del partido Syriza-Alianza Progresista, Alexis Tsipras, advirtió que la renuncia del secretario general de la oficina del primer ministro, bajo el peso de las revelaciones del escándalo de la vigilancia, es prácticamente «una confesión de culpa».



«Y en cualquier caso, eso no anula la responsabilidad del propio primer ministro, por el contrario, la confirma. Así que Mitsotakis tendrá que dar explicaciones al pueblo griego. Porque no es una pregunta simple, es una cuestión de democracia», afirmó Tsipras.



El portavoz de Syriza, Nassos Iliopoulos, por su parte, afirmó que la renuncia de Dimitriadis y Kontoleon es una clara admisión de culpabilidad de Mitsotakis en el escándalo con espionaje telefónico.



«Lo ocurrido es una gran victoria del periodismo de investigación», destacó, agregando que «en este momento se está cuestionando la legitimidad democrática del poder», pues se trata de una razón importante para que el jefe del Gabinete griego presente su renuncia.



El Partido Comunista de Grecia también considera que las renuncias del secretario general de la oficina de Mitsotakis y del jefe del Servicio Nacional de Inteligencia no eliminan la responsabilidad del jefe del Gabinete, ni anulan la necesidad de una investigación exhaustiva.



«Las renuncias en sí mismas plantean nuevas preguntas importantes. La estructura institucional que promueve semejantes prácticas es un problema político que va más allá de las diferentes personas que asumen el papel de ‘Ifigenia’, para ocultar la responsabilidad política principal», indica el comunicado del partido.



Según los expertos, el software espía Predator puede piratear los teléfonos móviles y acceder a los mensajes y conversaciones de los usuarios. (Sputnik)