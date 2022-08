La oficina de Zelenski revela que Macedonia del Norte envió a Ucrania tanques y aviones

Moscú, 6 ago (Sputnik).- El asesor del jefe de la oficina del presidente ucraniano, Mijaíl Podoliak, aseguró este sábado que Macedonia del Norte le proporcionó a Kiev tanques y aviones.



«Muchas naciones hoy muestran más coraje que la mitad del G20. Como Macedonia del Norte, que nos tendió su mano, mediante el envío de tanques y aviones», escribió Podoliak en su página de redes sociales.



Anteriormente, el portal de noticias MKD informó que las autoridades de Macedonia del Norte mandaron a Ucrania cuatro aviones de ataque Su-25, que habían comprados a Kiev en 2001.



Según los medios de comunicación, Skopje los necesitaba durante el conflicto con los separatistas albaneses del Ejército de Liberación nacional. Los aviones no volaban desde 2004 y ya estaban preparados para la venta.



El pasado 24 de febrero Rusia lanzó una operación militar especial en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al genocidio efectuado por parte de Kiev.



Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según el presidente ruso, Vladímir Putin, consiste en la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania.



Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.



Numerosos países condenaron la operación militar rusa y apoyan a Kiev con suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú.



El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, afirmó en marzo que cualquier cargamento que contenga armas para Ucrania sería para Rusia el blanco de un ataque legítimo.



A su vez, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, comentó que los intentos de saturar a Ucrania de armamento no favorecen las conversaciones ruso-ucranianas y que tendrán un efecto negativo. (Sputnik)