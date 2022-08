Diplomática cubana dice que ayuda internacional por incendio no depende de La Habana

Matanzas (Cuba), 8 ago (Sputnik).- La diplomática cubana Johanna Tablada dijo el lunes que no depende de su país la posibilidad de recibir ayuda internacional solicitada para enfrentar un incendio de grandes proporciones en Matanzas (norte).



«Pedimos ayuda internacional y Estados Unidos fue el que tomó la decisión de ofrecer asesoría técnica. Es lo que han ofrecido hasta ahora. No depende de Cuba», aclaró Tablada, subdirectora general para Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores.



El mensaje de la funcionaria llegó poco después de que la embajada de Estados Unidos en La Habana publicara en Twitter que Washington estaba a la espera de que Cuba requiriera asistencia humanitaria o técnica.



«Tenemos un acuerdo bilateral firmado durante el gobierno de (el expresidente Barack) Obama (2009-2017) para coordinar operaciones y combatir derrames en el mar, pero no aplica a desastres en tierra», acotó Tablada.



La especialista precisó que la contraparte estadounidense ofreció asesoría técnica, la cual fue aceptada por Cuba, y dieron lugar a conversaciones telefónicas que las autoridades de la isla agradecieron públicamente.



El vicecanciller cubano, Carlos Fernández de Cossío, agradeció en redes sociales las condolencias y expresiones de ayuda desde diversas organizaciones y personas de Estados Unidos con motivo del incendio en Matanzas.



La representación de Washington en Cuba precisó que las leyes de su país autorizan a las entidades y organizaciones estadounidenses a proporcionar ayuda y respuesta ante desastres en Cuba.



Venezuela y México respondieron al pedido de ayuda de Cuba enviando a expertos y equipos especializados para enfrentar incendios en depósitos de petróleo, como el que arde en la base de supertanqueros de Matanzas desde el pasado 5 de agosto. (Sputnik)