El PLN ser o no ser

Quienes hemos vivido una vida entera ligados intelectivamente al PLN, (no hemos vivido del PLN), experimentamos una agonía importante de nuestros sueños por causa de la evolución en etapas de este partido, que con todo lo malo o lo bueno, se considera el actor principal de la democracia costarricense del siglo XX, y la base de la democracia del siglo XXI, ese desdibujarse ha sido paulatino y sin duda tuvo una raíz mas profunda en la “ariazinación” del partido. Explicaré cuál es mi posición respecto al futuro del PLN y lo que siento que ocurrió durante los últimos treinta años. Yo nací en el entre telón de su fundación, mi madre era una seguidora del liberacionismo perirevolucionario: era maestra y sufrió los maltratos del ala comunista de la administración calderonpicadiana, sin duda se nutrió de la ideas de Rodrigo Facio y otros muchos jóvenes valores del Centro de Estudio de los problemas nacionales, que desembocaron en la fundación del PLN en “Las Nubes” de San Ramón de Alajuela, bastión indiscutible del liberacionismo.

José Figueres Ferrer, Francisco José Orlich Bolmarcich, Daniel Oduber Quirós y Luis Alberto Monge Álvarez, fundaron junto a muchísimos otros costarricenses valiosos que la historia ha difuminado en la memoria colectiva y en la memoria del partido mismo.

Tenemos que comprender que un partido necesita líderes y que si hubiesen puesto a todos, esa atomización hubiera terminado antes de una década con esa “idea de desarrollo en democracia y libertad” que se llamó PLN.

Aunque muchos grandes fueron fagocitados por la indiferencia del propio partido, esa misma estructura creó un verdadero semillero de pensadores que adelantado a su tiempo y luchando contra los grupos oligárquicos que han dominado el panorama económico y político de Costa Rica desde la colonia en Cartago.

Los grandes logros de la administración Calderón Guardia y Picado Michalski, se vieron fortalecidos por la firmeza de Figueres y Orlich, de mantener lo mejor del ayer para encontrar lo mejor del futuro, y casi lo consiguieron.

Debemos saber que hubo antes del año 48, la idea concreta de crear un paraíso comunista en Costa Rica: íbamos a ser la Cuba de Mesoamérica, eso sucedió en 1947 y tuve la suerte de escucharlo de labios de don Ernesto Martén, Chico Orlich, Bruce Masis y otros actores de la época.

Al principio la guerra civil en realidad no era necesaria para rescatar la democracia perdida, no, ya había acuerdos para conseguirlo, no obstante la entonces entronización de la guerra fría había creado malos aires para el comunismo staliniano y en Costa Rica los grupos más radicales de izquierda querían dar el paso, José Figueres y algunos de sus más cercanos, tuvieron el apoyo de EEUU, contra viento y marea.

La guerra partió el pastel y entonces al término de ella, los grupos oligárquicos coloniales, le cayeron a don Pepe para que quitara los logros sociales de los años cuarenta.

Don Pepe, quien nunca fue de izquierda ni de derecha, no aceptó imposiciones y se mantuvo firme en conseguir una verdadera democracia, contra la voluntad de los “antiguos amos”, respaldado por los EEUU que veían la necesidad de una democracia ejemplar en el “Istmo de las Hamacas”, como llamaba Miguel Ángel Asturias al istmo centroamericano, de hecho fuimos su vitrina por décadas.

Los primeros ideólogos del PLN una vez constituido, fueron Luis Alberto Monge y Daniel Oduber Quirós, el primero un campesino humilde con excelente formación en los movimientos de los trabajadores, el segundo un nieto de Fausto Quirós, pero sin el oropel del dinero. Muchas mentes crecieron alrededor de ellos, hombres y mujeres jóvenes que aportarían mucho a las futuras generaciones.

Los partidos que representaban a la oligarquía, con una impresionante capacidad de metamorfosis, indiscutiblemente aportaron mucho al desarrollo del país, más no por filantropía sino por cálculo, pero sí aportaron.(Unificación, Unión, Unidad etc etc etc ).

La prensa oligárquica desprestigió demasiado a Daniel Oduber, quien ya para el último cuarto de siglo XX iba perdiendo poder dentro del electorado, no obstante mantener su gran cuota en el directorio, hasta la llegada de OAS, quien venía de la oligarquía cafetalera y pese a ser nuevo en el partido, demostró arrastrar mucha simpatía entre la gente joven, al grito de lucha contra los “Ayatollah”, término creado para encasillar a José Figueres y Daniel Oduber, que con una treta técnica de la “Fórmula mágica” se oponían a la candidatura de OAS, Oduber no podía ser reelecto pero don Pepe si, entonces al ser candidatos Don Pepe para presidente y Daniel para vicepresidente, se perseguía arrebatar la posibilidad a Óscar, sin embargo no funcionó, Carlos Castillo, un economista político de poco brillo, fue el adversario y perdió. Ahí terminó la era del caciquismo liberacionista( 1er round), Oscar pasó a manejar el partido con total poder y los mismo ex adversarios se le fueron sumando a la lista de invitados. No podemos equiparar las dos campañas de OAS, fueron totalmente diferentes, aunque ambas hijas del mundo oligárquico, de tal manera que hasta la Nación, un periódico representativo del poder económico, lo terminó cobijando en la segunda postulación. A mi juicio (no fui ni soy arista) Oscar era necesario, el PLN se había llenado de criptocomunistas, Oscar les quitó el poder y además desbancó total y absolutamente a un cuestionado Daniel Oduber. Al continuar la prohibición para reelección que dejaría a Oscar fuera en mayo de 1990, un amigo y discípulo suyo, Otton Solis, sale del PLN y funda un PAC (en realidad un PLN 2.0) para plataforma calculadoramente, de ese modo crea otro punto de ataque para lo que será la Costa Rica del siglo XXI. Las cosas cambian ante la muerte del magistrado Piza y Oscar consigue un SI después de haber un NO y logra regresar a la presidencia, es aquí donde el partido ya no consigue reencontrarse, no por culpa de Arias, no, por culpa de un cambio de poder que destrona cualquier líder nuevo del PLN, se da una fuga masiva de lo que yo llamaré “la vieja guardia menchevique“, no tragan a Oscar de ninguna manera, se van tras el mayor espejismo de la historia política contemporánea: PAC. Lo demás es historia. Hoy ante la falta de decisiones de la segunda fila del liberacionismo, veo muy mal futuro para mi querido PLN.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es Médico