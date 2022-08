Letonia reanuda importaciones de gas ruso, según asociación Entsog

Riga, 8 ago (Sputnik).- Letonia reanudó este lunes las importaciones de gas ruso, informó la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Gas (Entsog, por sus siglas inglesas).



El gas ruso se suministra a los consumidores letones a través del gasoducto Valdái-Pskov-Riga, que transcurre de Rusia a Letonia a través de Estonia, en la localidad de Luhamaa.



Entsog reportó que por la estación de medición de gas Luhamaa –a través de este punto sólo se puede transportar el gas procedente de Rusia– pasan desde el 5 de agosto unos 4 millones de metros cúbicos al día.



Lo mismo se desprende del diagrama de flujo de gas publicado en la página web del operador letón de transporte y almacenamiento de gas natural Conexus Baltic Grid.



Entsog detalló además que tras el decreto del presidente ruso, Vladímir Putin, de convertir el pago de los suministros de combustible en rublos, el tránsito de gas por Luhamaa no se realizó durante todo el mes de abril, y fue intermitente en mayo, junio y a finales de julio.



El 29 de julio, el jefe de la empresa letona Latvijas Gaze, Aigars Kalvitis, dijo que la compañía reanudó la compra de gas ruso, pero no al gigante gasístico ruso Gazprom, sino a otro proveedor y no por rublos, sino por euros.



Sin embargo, tras las declaraciones de Kalvitis, Gazprom anunció un día después haber dejado de suministrar gas a Letonia desde el 30 de julio, debido a la infracción en el despacho del combustible.



El Parlamento de Letonia aprobó el pasado 14 de julio las enmiendas a la ley de energía, que, entre otras cosas, prevén prohibir el suministro de gas natural procedente de Rusia a partir de 2023.



Los datos de un informe de Gazprom revelan que las exportaciones de gas natural al país báltico fueron de 1.600 millones de metros cúbicos en 2020 y de 1.700 millones de metros cúbicos en 2019. (Sputnik)