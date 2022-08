Scholz descarta el uso del gasoducto Nord Stream 2 incluso en una situación difícil

Berlín, 8 ago (Sputnik). – El canciller de Alemania, Olaf Scholz, excluyó la posibilidad de puesta en marcha del gasoducto Nord Stream 2, incluso en una situación difícil en el próximo período otoño-invierno, declaró este lunes el portavoz del Gobierno alemán, Steffen Hebestreit.



«Sí, lo excluye», dijo el portavoz en una rueda de prensa donde le preguntaron si Scholz excluía el uso de Nord Stream 2 en una situación difícil relacionada con suministros de gas en el período otoño-invierno.



Hebestreit reiteró que Alemania sigue del lado de Ucrania y apoya las sanciones antirrusas aprobadas por la Unión Europea y en las consultas con la comunidad internacional.



«Aparte de todo, el Nord Stream 2 no está certificado y por lo tanto no puede usarse», apuntó el portavoz del Gobierno alemán.



Hebestreit aceptó que el período otoño-invierno no será nada fácil pero aseguró que el Gobierno tomó las medidas necesarias.



«Es evidente que nos aguardan unos meses difíciles y que la reducción de los suministros desde Rusia nos plantea nuevos retos, pero ya adoptamos las medidas necesarias», dijo el representante del gabinete de ministros alemán.



El Gobierno de Alemania suspendió la certificación del gasoducto Nord Stream 2 tras el reconocimiento por Moscú de la soberanía de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk. Según declaró la titular de Exteriores alemana, Annalena Baerbock, el proyecto «está de hecho congelado».



La infraestructura del Nord Stream 2, construido para transportar gas desde Rusia hasta Alemania a través del mar Báltico, consta de dos hilos con capacidad para trasegar hasta 55.000 millones de metros cúbicos de gas anuales. (Sputnik)