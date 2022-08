Trump dice que FBI allanó una de sus residencias y denuncia «cacería de brujas»

Washington, 9 ago (Sputnik).- El FBI allanó la residencia del expresidente de EEUU Donald Trump (2017-2021) en Mar-A-Lago ubicada en Palm Beach, Florida (sureste), hecho que el magnate ha denunciado como un ataque en su contra utilizando, según un comunicado emitido por el empresario.



«Estos son tiempos oscuros para nuestra nación, ya que mi hermosa casa, Mar-A-Lago en Palm Beach, Florida, se encuentra actualmente sitiada, allanada y ocupada por un gran grupo de agentes del FBI», dijo Trump en el comunicado el lunes.



«Es un grave error de fiscalía, un mal uso del sistema judicial y un ataque de los demócratas radicales de izquierda que desesperadamente no quieren que me postule para presidente en 2024», agregó.



Trump también dijo que la redada del FBI no fue anunciada y que era innecesaria o inapropiada.



Pidió además detener lo que calificó como una «cacería de brujas», haciendo referencia a quienes lo acusan de intentar anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en EEUU. (Sputnik)