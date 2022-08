Un 76 % de los peruanos desaprueba la gestión del presidente Pedro Castillo, revela sondeo

Lima, 8 ago (Sputnik).- Un 76 por ciento de los ciudadanos desaprueba la gestión del presidente de Perú, Pedro Castillo, reveló un sondeo de la empresa Datum publicado el lunes.



«¿Aprueba o desaprueba la labor que viene desarrollando Pedro Castillo como presidente de la República? Desaprueba: 76 por ciento. Aprueba: 19 por ciento. Cinco por ciento: no sabe», indica el estudio publicado por el diario Perú 21.



Se trata de un aumento de un punto porcentual con respecto a la medición realizada en julio por Datum y que situaba la desaprobación de Castillo en 75 por ciento.



La aprobación, por su parte, bajó un punto porcentual desde el 20 por ciento registrado el mes pasado.



Asimismo, el estudio publicado el lunes reveló que en la capital, Lima, un 81 por ciento de los ciudadanos desaprueba su gestión, un 13 por ciento la aprueba y un seis por ciento no opina.



Lima es la ciudad más importante del país con una población cercana a los 11 millones de habitantes, aproximadamente un tercio de la población nacional.



Por otro lado, el sondeo de Datum reveló que el Congreso de la República del Perú tiene una desaprobación ciudadana de 83 por ciento, una aprobación de 11 por ciento, con un seis por ciento que no da opinión.



El estudio fue elaborado entre el 1 al 3 de agosto en un universo de 1.202 personas. (Sputnik)