Ecuador promete pagar deuda a petrolera francesa Perenco

Quito, 9 ago (Sputnik).- El Ministerio de Economía y Finanzas de Ecuador afirmó este martes que pagará el laudo arbitral referido al caso de la petrolera francesa Perenco.



«El Ministerio de Economía y Finanzas ratifica el compromiso del país por cumplir con el laudo arbitral del caso Perenco. Sin embargo, este cumplimiento se hará precautelando los intereses del Estado ecuatoriano», aclaró la cartera en un comunicado publicado en su página web.



Sostuvo que lo que ha dificultado el pago del laudo es que Perenco mantiene deudas con el Servicio de Rentas Internas.



«Se espera llegar a un acuerdo con esta compañía, que ya no opera en el país, para establecer un mecanismo adecuado de pago hasta que se alcance una definición legal sobre las obligaciones tributarias, aspecto que se está tramitando en instancias judiciales de Estados Unidos», agregó.



Consideró que Ecuador está actuando con «responsabilidad» ya que busca la recuperación de lo que se debe por impuestos.



«En ningún momento ha existido la intención del país de no cumplir con este laudo, que es el resultado de decisiones adoptadas por el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017)», afirmó.



El 30 de abril de 2008, Perenco inició un proceso en el que exigía el pago de 1.423 millones de dólares como reparación por el daño que alegaba haber sufrido a consecuencia de la adopción de la Ley No. 42 del 25 de abril de 2007.



Ese decreto incrementó de 50 a 99 por ciento la participación del Estado en los excedentes por los altos precios del petróleo.



El Comité Ad-Hoc del Tribunal Arbitral estableció una indemnización a Perenco por 374 millones de dólares.



«Es importante precisar que en los boletines de deuda pública constan 190 millones de dólares como pasivos contingentes de otros juicios que afronta el país y que están pendientes de resolución. En el caso de Perenco ya existe un laudo por lo que no es una obligación contingente sino en firme», agregó el ministerio.



La cartera ratificó que no ha habido ningún problema en el pago a los tenedores de deuda ecuatoriana y sostuvo que Ecuador pagó 185,7 millones de dólares. (Sputnik)