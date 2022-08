Gobierno ecuatoriano rechaza habeas corpus otorgado a exvicepresidente Glas

Quito, 9 ago (Sputnik).- El Gobierno ecuatoriano presentará recursos contra el habeas corpus concedido por un juez al encarcelado exvicepresidente Jorge Glas (2013-2018) por considerar que el fallo tiene irregularidades y que el magistrado actuó sin jurisdicción, dijeron las autoridades.



«Hay una serie de irregularidades dentro del proceso y lo que va a hacer el Estado ecuatoriano es asegurarse que cualquier decisión que se tome no atente contra la seguridad jurídica», dijo el ministro de Gobierno Francisco Jiménez en un canal de televisión local.



Explicó que la procuraduría y el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) interpondrán recursos este martes mientras se analiza si se cumple con los requisitos jurídicos para que se proceda con la liberación pedida por el juez Banny Molina.



Además, el Consejo de la Judicatura (CJ) dijo este martes en un comunicado que el magistrado habría actuado sin jurisdicción porque tiene un llamamiento de juicio en su contra.



El viernes, Molina, de la Unidad de Garantías Penitenciarias de Portoviejo, concedió un habeas corpus a un ciudadano llamado Christian Araujo, acusado de robo, y lo extendió a Jorge Glas y Daniel Salcedo, que según las autoridades no lo habían solicitado, aunque el fallo se refiere a un pedido de ambos.



La medida otorgaba la libertad a las personas encarceladas por la vulneración de sus derechos a la salud e integridad física.



El lunes a medianoche, tras conocerse la decisión del juez, el presidente Guillermo Lasso dijo que no se excarcelará a los ciudadanos acusados.



Glas, vicepresidente de Rafael Correa (2007-2017), cumple dos sentencias por asociación ilícita y cohecho, delitos cometidos entre 2012 y 2016, mientras que Salcedo fue condenado a 13 años por delitos cometidos durante la pandemia de covid-19.



El exvicepresidente está recluido en la Cárcel 4 de Quito desde mayo, tras ser recapturado luego de anularse un habeas corpus que le había sido otorgado previamente. (Sputnik)