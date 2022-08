Incendio en Cuba desde la óptica de los expertos

Moscú, 9 ago (Sputnik).- El gigantesco incendio que asola la terminal de supertanqueros en la occidental ciudad cubana de Matanzas se mantiene incontrolable, en tanto expertos cubanos y de otras partes del mundo, con conocimiento suficiente sobre hechos como estos, ofrecen sus opiniones, las cuales vale la pena confrontar.



El último en expresar su opinión fue el socorrista emérito de Rusia y otrora jefe del Centro de Preparación de Rescatistas de su país Alexandr Gofstein, quien aclaró que será imposible extinguir las llamas, las cuales cesarán cuando ya no haya más combustible para quemar.



Las declaraciones de Gofstein a Sputnik difieren de las del teniente coronel Alexander Ávalos Jorge, segundo jefe de los bomberos de Cuba, quien comentó en rueda de prensa el lunes que la extinción del incendio puede demorar aún varios días más: «Es imposible calcular cuando lograremos extinguir el incendio. Todavía podemos estar días, estamos realizando todas las acciones. Deseamos que sea pronto. Tenemos el deseo, la actitud y colaboración para hacerlo lo más rápido posible».



Ávalos está más cerca de lo que acontece, pero Gofstein conoce al dedillo lo que ocurre en situaciones como estas, y considera que es imposible sofocar las llamas, aún teniendo los medios necesarios al alcance, entre ellos aviones y otros equipos especializados.



La inutilidad de los medios



«Lo más probable es que ya no sea posible extinguir las llamas, por ser un incendio de demasiadas proporciones. Si ya ha durado tanto, significa que no funcionó lo que debía funcionar», opinó el especialista ruso, quien agregó que «encima de un fuego tan grande surge una columna de aire muy caliente, imposible de superar para los aparatos aéreos».



«Extinguir desde gran altura, donde el aire no es tan caliente, no ocasionaría efecto, pero si el avión baja, simplemente se quemará», explicó, en tanto agregó que, debido al humo y al viento, sería mínima la precisión del vertido de agentes químicos desde un avión.



Para Gofstein es imposible sofocar las llamaradas enormes con agua. Lo ideal es la espuma contra incendios, agentes químicos y gas carbónico, pero aclaró que esos productos suelen ser demasiado caros y dudó que existan en el lugar de la catástrofe.



Por otra parte, recordó que cuando se construyen almacenes tan grandes para combustibles hay que cumplir con determinadas normas, entre ellas la distancia entre un depósito y otro, y el vallado de cada uno, para evitar que el derrame de uno pueda afectar a otro y otro, algo que, al parecer, no se cumplió en el caso de los tanques de la ciudad cubana.



De la misma manera, habló de las vías de acceso al lugar, que deben ser construidas para garantizar siempre la llegada de los bomberos, además del montaje de los llamados «tubos secos», cuya función es enfriar los tanques en caso de incendios.



Y comoquiera que la causa supuesta del incendio en Cuba fue un rayo, Gofstein cree que es necesario siempre garantizar una segura protección contra este tipo de fenómenos.



Por último, advirtió que «el hecho de que el fuego se haya propagado de un reservorio a otros demuestra que había defectos en la estructura misma de la base, lo cual llevó a un desastre de tamaña proporción», y pronosticó que las llamas se detendrán cuando no haya más que quemar.



Cuba trabaja para evitar su extensión



El segundo jefe de los bomberos de Cuba, mientras, descartó que existan las condiciones para que el fuego se extienda a otros lugares, incluida la termoeléctrica Antonio Guiteras, ubicada a unos tres kilómetros del siniestro, que ya incluye cuatro tanques de combustible con capacidad cada uno de 50 mil metros cúbicos, aunque no se sabe con exactitud si todos estaban llenos.



Uno de los objetivos, explicó, es impedir que las llamas alcancen la Terminal 321, donde se almacenan otros combustibles más volátiles, como la gasolina, y por ende de mayor potencial, a los que el especialista llamó «claros».



También apuntó que las altas temperaturas en el lugar, y en el país, la dirección del viento y la enorme columna de humo convierten en titánica la tarea de sofocar el incendio, que comenzó el pasado 6 de agosto, aunque nunca dijo que fuera imposible.



Por otra parte, hay preocupación en la población por las lluvias negras que han caído en algunos lugares, y la contaminación del aire, aunque el reconocido doctor José Rubiera, otrora director del Centro de pronósticos del Instituto de Meteorología, aclaró que ya se están recopilando muestras, pero descartó que exista peligro ambiental por las precipitaciones.



El incendio en la unidad de supertanqueros de Matanzas no tiene antecedentes en Cuba. Jamás se incendiaron antes en el país depósitos de tales dimensiones, y aunque las autoridades cubanas tienen la certeza de que fue provocado por un rayo, en algún momento tendrán que tomar medidas más eficientes contra esos fenómenos naturales, muy habituales, por demás, no solo en el Caribe sino en otros lugares donde también se almacenan combustibles. (Sputnik)