Rusia espera respuesta de EEUU a la suspensión de inspecciones en el marco de START III

ONU, 10 ago (Sputnik).- Rusia espera que EEUU responda a la suspensión de inspecciones en virtud del Tratado sobre la reducción de armas estratégicas (Nuevo START o START III) después de estudiar el tema, declaró el vicedirector del departamento para la no proliferación y control de armas del Ministerio de Exteriores ruso, Ígor Vishnevetski.



«Ahora habrá discusiones mutuas, seguidas por una respuesta de EEUU. No creo que sea muy rápida, tendrán que estudiar todo cuidadosamente y entender qué quieren hacer a continuación», dijo a la prensa.



Vishnevetski confirmó que la suspensión de inspecciones en el marco del Tratado se aplica por primera vez, pero subrayó que Rusia aprovechó su derecho a hacerlo y que su posición fue articulada muy bien.



«Efectivamente, se ha formado una situación desigual. Nuestros inspectores no pueden volar por Europa, no nos permiten obtener visados de tránsito, no dejan pasar a nuestros aviones. Nosotros no hemos impuesto ninguna restricción al respecto contra EEUU», recordó el diplomático.



Agregó que, según el Tratado START III, Moscú tuvo solo 32 horas para responder a la solicitud estadounidense de inspecciones.



El lunes, Rusia notificó oficialmente a EEUU que sustrae temporalmente sus instalaciones de las inspecciones realizadas en el marco del START III.



El Ministerio de Exteriores de Rusia explicó que la decisión se debe a las acciones de Washington que, en su opinión, buscan reiniciar las inspecciones en las condiciones que «no tengan en cuenta las realidades actuales, otorguen ventajas unilaterales a EEUU y, de hecho, nieguen a Rusia el derecho a realizar inspecciones en el territorio estadounidense».



El viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, señaló el martes que el «detonante» fue la notificación recibida de EEUU de su intención de realizar una inspección en instalaciones rusas en los próximos días, una medida considerada como «una provocación clara» por Moscú.



El pasado 1 de agosto, el presidente de EEUU, Joe Biden, aseguró que está listo para debatir con Rusia un nuevo acuerdo de armas nucleares que sustituya al actual START III (que expira en febrero de 2026), y llamó a Rusia a demostrar que también está preparada para reanudar las conversaciones con Washington sobre el tema.



Las dos potencias pactaron en enero de 2021 extender por otros cinco años el Tratado START III, el único acuerdo de control de armas que vincula a EEUU y Rusia, después de que Washington rompiera el 2 de agosto de 2019 el Tratado INF de misiles de medio y corto alcance.



El pacto de desarme nuclear limita los arsenales de los dos países a un máximo de 700 misiles desplegados, 1.550 ojivas nucleares y 800 vectores, desplegados y en reserva.



Suscrito en 2010, el convenio entró en vigor en 2011 por un periodo de diez años, prorrogable por otros cinco. (Sputnik)