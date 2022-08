Turquía fabricará drones Bayraktar en Ucrania para 2023, dice embajador ucraniano

Moscú, 9 ago (Sputnik).- Una planta de fabricación de aparatos no tripulados Bayraktar podría ponerse en marcha en Ucrania en 2023, informó este martes el embajador ucraniano en Turquía, Vasili Bodnar.



«La compañía ya ha acometido el trabajo preparatorio. Hay ciertos problemas con el abastecimiento de determinados equipos y la elección de la empresa constructora. Espero que veamos avances en los próximos meses. Las obras de construcción podrían llevar unos meses, la empresa podría ponerse en explotación en 2023, probablemente a final del próximo año», dijo.



El Gobierno ucraniano ya ha aprobado el acuerdo bilateral sobre la construcción de la empresa, recordó.



Anteriormente el diplomático había anunciado que la compañía turca Bayraktar construirá en Ucrania una empresa de fabricación de drones, para la que ya adquirió un terreno y cumplió el trámite de registro.



El doctor ruso en ciencias militares Konstantín Sivkov al comentarlo dijo que el surgimiento de una empresa así en Ucrania no afectaría el desarrollo de la operación especial militar rusa, puesto que su construcción y puesta en explotación llevaría al menos dos años.



El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo que la fabricación de drones turcos en Ucrania se convertiría en blanco de la operación rusa de desmilitarización de Ucrania.



Ucrania ya estuvo importando de 2018 a 2020 los drones militares turcos Bayraktar TB2, que se hicieron bastante famosos durante el conflicto de Nagorno Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán.



Desde el comienzo de la operación militar especial rusa, Occidente presta un enérgico apoyo a Ucrania, suministrándole armas y diverso material militar.



Rusa anteriormente envió una notificación a los países de la OTAN, en la que el canciller, Serguéi Lavrov, advirtió que cualquier cargamento que contenga armas para Ucrania se convertirá en blanco legítimo para el Ejército ruso.



La Cancillería rusa señaló que los países de la OTAN «están jugando con fuego» al suministrar armas a Ucrania.



El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró que la política de Occidente de nutrir de armas a Ucrania no contribuye al éxito de las negociaciones ruso-ucranianas y tendrá un efecto negativo. (Sputnik)