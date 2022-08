Chaves decreta final de la emergencia por Covid-19 en Costa Rica

San José, 10 ago (Elpais.cr).- El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, decretó hoy «el cese del estado de emergencia por covid-19″, pero pidió no alarmarse ya que el sistema de salud del país seguirá bindando los servicios preventivos contra el mal.

El mandatario sostiene que los casos han disminuido y el manejo de la pandemia está controlado.

“No tenemos ocupación máxima en ninguno de los hospitales y podemos dedicarnos entonces a la pospandemia”, anunció Chaves en la tradicional rueda de prensa de los miércoles.

Chaves dijo dijo que, con el cese de la emergencia, no puede haber más cierre de comercios ni restricciones al tránsito de vehículos, levantada en febrero anterior.

“La declaratoria se dio producto del estado de necesidad ocasionado por la pandemia, afortunadamente nuestro sistema nacional de emergencia logró proteger a los costarricenses y protegimos a la población en el pico más alto», reconoció el mandatario aunque no mencionó la labor de las anteriores autoridades.

Destacó que “hoy tal y como lo recomienda la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), es hora, no solo viable, de decretar el cese del estado de emergencia por covid-19. No se asusten, no hace falta, nuestro compromiso es que los tratamientos preventivos contra el covid-19 estén disponibles para la ciudadanía”.

Finalmente, mencionó que el cese de la declatatoria de emergencia permitirá eliminar la obligatoriedad de la vacuna contra el virus, decisión contraria a la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE).