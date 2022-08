Envíos de crudo ruso a Chequia por el ramal sur del oleoducto Druzhba no se reanudarán

Praga, 10 ago (Sputnik).- Los suministros de petróleo de Rusia a la República Checa a través del ramal sur del oleoducto Druzhba no se restablecerán, anunció el miércoles Linda Vaskovicova, subdirectora de Transpetrol, operador del tramo eslovaco del ducto.



«El suministro a la República Checa no se renovará», dijo sin dar más detalles.



El martes, la operadora de oleoductos rusa Transneft confirmó que el pasado 4 de agosto la ucraniana Ukrtransnafta suspendió el tránsito de petróleo ruso hacia esos países por el ramal sur del oleoducto Druzhba, ya que Rusia no puede efectuar los pagos por el tránsito debido a las sanciones de la Unión Europea.



En cuanto al ramal norte de Druzhba, que bombea el combustible ruso hacia Polonia y Alemania a través de Bielorrusia, este sigue operando con normalidad. (Sputnik)