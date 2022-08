Gobierno de El Salvador descarta presencia de viruela del mono

San Salvador, 10 ago (Sputnik).- El ministro de Salud de El Salvador, Francisco Alabi, descartó este miércoles la presencia de viruela del mono en esa nación centroamericana, donde aún no hay casos considerados sospechosos.



«Oficialmente no tenemos casos de viruela del mono en el país. El caso sospechoso lo vamos a definir cuando tengamos clínicamente sospecha, como los síntomas y con una evaluación de un equipo médico», declaró Alabi a una televisora local.



El funcionario precisó que esta enfermedad presenta síntomas muy generales, como fiebre, salpullido y erupciones cutáneas, algunas supurantes.



«Un caso sospechoso es aquel que no solo es la percepción del paciente que pudiera tener la enfermedad, sino que es congruente la sintomatología con una evaluación médica y la toma de la muestra», agregó Alabi.



La ONU declaró a fines de julio emergencia sanitaria internacional por el incremento de casos en el mundo, 16.000 en más de 75 países, decisión similar a la tomada en enero de 2020 con la covid-19. (Sputnik)