Maduro afirma que Venezuela está lista para exportar urea y fertilizantes

Caracas, 11 ago (Sputnik).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó el miércoles que su país está listo para exportar urea y fertilizantes, ante la crisis que se generó en el mundo por el conflicto en Ucrania.



«Estamos listos para exportar en esta crisis que ha habido, esta crisis mundial producto del conflicto armado en Ucrania, aquel que necesita urea en el mundo, Venezuela está lista y creciendo en producción de urea, el que necesite fertilizantes Venezuela está lista para exportarlos, se lo ponemos en el puerto, Venezuela está lista para vender sus fertilizantes», expresó el mandatario una alocución transmitida a través del canal estatal Venezolana de Televisión.



Por su parte, el vicepresidente de Economía y ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, indicó que su país cuenta cuenta con el abastecimiento «pleno» de urea para la agricultura y todos los campos del país.



«En urea ya tenemos no solamente abastecimiento sino ya también tenemos capacidad para la exportación de la urea», comentó durante el acto televisivo conducido por Maduro.



Rusia inició el pasado 24 de febrero una operación militar especial en Ucrania alegando que las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, reconocidas por Moscú tres días antes como estados soberanos, necesitaban ayuda frente a la agresión de Kiev.



Tras el inicio de esta operación varios países adoptaron sanciones contra Moscú, que van desde la desconexión parcial de Rusia del sistema Swift, el cierre del espacio aéreo para las aerolíneas rusas y la paralización de las reservas internacionales de su Banco Central.



Swift (acrónimo inglés de Society for World Interbank Financial Telecommunication) es una plataforma que conecta a unas 11.000 instituciones financieras de más de 200 países y sirve de base del sistema financiero internacional.



Las medidas contra Moscú ocasionaron el alza a nivel mundial de los precios del petróleo, del gas y de los fertilizantes y tienen un impacto negativo en las propias economías de Estados Unidos y los países de la Unión Europea.



La Organización de las Naciones Unidas estima en más de 9,5 millones de personas el número de ucranianos que huyeron de las hostilidades en su país para buscar refugio en estados vecinos, a lo que se suman unos ocho millones de desplazados dentro de Ucrania. (Sputnik)