Desde hace unos meses quien ha tenido perversas noticias ha sido Rusia, con su perversa invasión a Ucrania. Los rusos han asoleado su verdadera naturaleza con esta invasión. China había asoleado ya que su amiga a Rusia. Ahora va por su cuenta, a lo suyo.

La verdad es que nunca me han parecido confiables estos chinitos. La sonrisita de Xi no me convence. Se ha armado un buen escándalo usando como pretexto la visita a Taiwan de la Presidenta de la Cámara de Representantes de USA, señora Pelosi. China quiere hacerse sentir. No es una simple potencia comercial.

El mundo está convulso, como nunca desde la última guerra mundial. En río revuelto… Podría China perfectamente invadir Taiwán.

Repartiendo China, por estos lados, estadios y sonrisas, ha ganado devotos y está ganando millones en negocios. Los orientales parece que siempre han sido así: despistan y están solo en lo suyo. Por acá nos encanta jugar de pazguatos.

USA no debió, nunca, admitir el cuento de que China era una sola. Ese cuento, elemental, implica que Taiwán es parte de China. Si lo es, China entonces tiene derecho a volver a integrarla en su seno. Simultáneamente USA garantiza a Taiwan su independencia, su libertad. Veremos sí USA iría a una guerra contra China. Rusia apoyaría a China. Dando y dando.

El temor de una tercera guerra mundial es real. Cada día que pasa las cosas se complican más. La mesa está servida. A Putin y a Xi no les preocupa mayor cosa que se venga la mejenga. Quizá su sostén esté en mantener en vilo al mundo. Putin requiere ganar guerra y el Mundo Libre hará todo lo posible por impedirlo, Ucrania no cederá, mientras tenga un soldado vivo. Xi está en ventaja porque solo tiene que alardear y petatear oralmente a los gringos. En realidad el revoltijo mundial no está a punto para una invasión china. Pero USA tendrá que promover que desde Japón hasta Australia sus aliados se refuercen dedidamente.

El problema de este mundo, de esta raza de atarantados que lo puebla, es que para contener los apetitos conquistadores de algunos pueblos que viven todavía en pasados ya no más posibles, es que todos deben armarse y suficientemente para repeler la fuerza bruta de esos, que les lleva fácilmente a cualquier desafuero.

Taiwan es independiente desde hace demasiados años. Vive como un verdadero Estado. La voluntad de su pueblo constantemente reiterada, es la independencia absoluta de China. Es una verdadera democracia. La historia está llena de cambios en los límites de los Estados. Es obligado respetar lo consolidado. Solo así se puede vivir en paz.

El ostentoso aleteo militar que por unos días armó China en las cercanías de Taiwan vale más que nuestra deuda pública.

Hay que andar con desconfianza por los países a los que les fascina alardear de su potencia militar.

Y ojo: ¿no han notado que Corea del Norte está quedita? Estos no parecen tan ofendidos con la visita de la misma Sra. Peloni a Corea del Sur.

