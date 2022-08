Presidente de Colombia analiza si las propuestas de paz de grupos armados son reales

Bogotá, 12 ago (Sputnik).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó el jueves que su gobierno estudiará si los anuncios de treguas y propuestas de paz de los grupos armados que quedan en el país son reales.



«Hay muchos rumores, comunicados, expresiones a favor de treguas, de posibilidades de paz, pero, ahora se trata de ver si es cierto», dijo el mandatario a su arribo a Quibdó (Chocó, oeste).



En ese sentido, confirmó que el comisionado de paz, Danilo Rueda, junto al senador y presidente de la Comisión de Paz del Congreso, Iván Cepeda, viajó a La Habana, Cuba, para comenzar el proceso de reactivación de los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).



Las negociaciones con el ELN no serán sencillas ya que el jefe máximo de esta organización, Eliécer Erlinto Chamorro, alias Antonio García, advirtió que no negociará si lo hacen al mismo tiempo organizaciones criminales y paramilitares.



«Un gobierno puede hablar con quien quiera; cada uno asume lo suyo. Pero si el gobierno nos mete en el mismo costal que las bandas o grupos paramilitares, ahí no vamos a participar. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa», indicó en entrevista con el noticiero local CM&.



Colombia vive un conflicto armado de más de 50 décadas a pesar de una serie de tratados de paz, donde el más reciente se firmó en 2016 entre la guerrilla de las FARC y el Estado Colombiano. (Sputnik)