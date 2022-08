Beisbolista Fernando Tatis Jr. suspendido por prueba positiva de dopaje

“Estoy completamente devastado. No me gustaría en ningún lugar en el mundo que no sea junto a mis compañeros en el terreno. Luego de apelar la suspensión, me di cuenta que mi error había sido la causa del resultado, y por esa razón decidí comenzar a cumplir mi suspensión de inmediato. No veo la hora de volver al terreno junto a mis compañeros en el 2023”.