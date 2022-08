Cinco grandes empresas chinas dejarán de cotizar en la bolsa de Nueva York

Pekín, 13 ago (Sputnik).- Cinco grandes compañías chinas anunciaron este viernes su decisión de dejar de cotizar en Wall Street, en medio de una disputa entre China y EE.UU. por el requisito de Washington de permitir a sus reguladores inspeccionar auditorías de empresas extranjeras.

MarketWatch señala que el gigante de seguros China Life Insurance Co. Ltd., las petroleras PetroChina Co., China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) y su subsidiaria Sinopec Shanghai Petrochemical Co., así como el productor de aluminio Aluminum Corporation of China, presentaron sus solicitudes a la bolsa de Hong Kong, en las que anunciaron su decisión de abandonar el parqué estadounidense.

En ese contexto, el portal precisa que PetroChina mencionó en su solicitud «una carga administrativa considerable para realizar obligaciones de divulgación» de datos, necesaria para continuar cotizando en la bolsa.

Mientras tanto, Redmond Wong, estratega en Saxo Markets, declaró que «estas empresas estatales son sectores estratégicos y se considera que tienen acceso a información y datos a los cuales el Gobierno chino puede ser reacio a dar acceso a los reguladores extranjeros», recoge Bloomberg.

Este paso se da en medio de una larga disputa entre Pekín y Washington sobre los requisitos de auditoría. A finales del 2020, en EE.UU. se promulgó la Ley de Responsabilidad de las Empresas Extranjeras, que otorga a la Comisión del Mercado de Valores el poder de expulsar a las empresas extranjeras de Wall Street si no permiten a los reguladores estadounidenses revisar sus auditorías durante tres años consecutivos. Esto significa que podrían dejar de cotizar en Wall Street a partir del 2024.

Según MarketWatch, si EE.UU. y China no llegan a un acuerdo al respecto, más de 250 empresas chinas enfrentarán la exclusión de la bolsa de EE.UU. (Sputnik)