El narcotráfico rompe fronteras en Sudamérica

Montevideo, 12 ago (Sputnik).- La presunta participación del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en el asesinato en Colombia del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, en mayo, demuestra que el narcotráfico ya no tiene fronteras en la región.



Marset, de 31 años, es acusado de ordenar el crimen y es señalado como el jefe de una organización criminal que operaba en Asunción y estaba dedicada al narcotráfico y al lavado de activos.



Este viernes, autoridades de Colombia y Uruguay se expresaron sobre el caso, advirtiendo que el narcotráfico ya ha dejado de ser un problema estrictamente nacional sino que tiene un alcance «americano y global».



«La investigación sobre el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci cometido por el narcotraficante uruguayo Marset en territorio colombiano demuestra que hace mucho el narcotráfico de ser un problema bilateral colombo-estadounidense y es hoy un problema americano y mundial», afirmó este viernes el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en su cuenta de Twitter.



El mandatario consideró que la estrategia antidrogas utilizada hasta ahora en la región «ha fortalecido en vez de debilitar, las fuerzas de las mafias».



El canciller uruguayo Francisco Bustillo coincidió este viernes con Petro: «Es preocupación no sólo de Uruguay sino de América toda la lucha contra el narcotráfico y contra las bandas que vienen actuando», consignó el matutino La Diaria.



Marset



Interpol considera a Marset líder de una organización criminal paraguaya que sufrió un gran golpe en la operación «A Ultranza Py» comandada por Pecci y gracias a la cual se incautaron bienes por más de 100 millones de dólares.



Pecci fue asesinado por sicarios el pasado 10 de mayo en la isla colombiana Barú (noroeste) mientras disfrutaba de su luna de miel con su esposa y lideraba una investigación sobre narcotráfico en el país.



Varios medios paraguayos señalan que Marset, requerido por Interpol, fue el autor intelectual del homicidio.



Según la prensa uruguaya, Marset también fue músico, productor y futbolista.



El diario paraguayo La Nación informó que se sospecha que está escondido en algún país africano, donde hacían escala los cargamentos con cocaína que enviaba su organización desde la hidrovía Paraná-Paraguay.



Según una pesquisa coordinada entre la Unidad de Investigación del Senado paraguayo y la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas de Uruguay en 2013, Marset era el destinatario también de droga que transportaba el tío del expresidente Horacio Cartes (2013-2018) en una avioneta, incautada el 29 de julio de 2012.



Detención en Dubai



Marset fue detenido en Dubai hace un año por falsificación de un pasaporte paraguayo, pero logró salir de Emiratos Árabes Unidos luego de que el Gobierno uruguayo le otorgó un pasaporte.



El canciller uruguayo dijo este viernes que no hay «investigación» en su cartera por el otorgamiento del pasaporte a Marset y aseguró que tampoco ha habido una dentro del Ministerio del Interior.



«Simplemente se ha venido trabajando en un nuevo proyecto de decreto. A la luz de los acontecimientos quedó claro que había un instrumento que era imperfecto y que permitió, en definitiva, que actuando conforme al marco legal, el ciudadano uruguayo Marset adquiriera la libertad (…) Si algo tiene el Uruguay es un nombre muy bien ganado internacionalmente en todas las áreas en que le ha tocado actuar, y esta no es más que una de ellas», afirmó Bustillo.



Según el Gobierno uruguayo, el pasaporte de Marset fue entregado de acuerdo con un decreto que aprueba la expedición de ese tipo de documentos siempre y cuando la persona no tenga causas abiertas en el país. (Sputnik)