Escritor Rushdie está conectado a respirador y podría perder un ojo tras ataque en EEUU

Washington, 13 ago (Sputnik).- El escritor Salman Rushdie, quien fue apuñalado en un ataque el viernes en el estado de Nueva York (este), está conectado a un respirador, no puede hablar y es probable que pierda un ojo, informaron medios estadounidenses.



«La noticia no es buena. Salman probablemente perderá un ojo; los nervios de su brazo fueron cortados; y el hígado fue apuñalado y dañado», dijo el agente literario del escritor, Andrew Wylie, al diario New York Times, y agregó que el autor está conectado a un respirador y no puede hablar.



El escritor fue apuñalado varias veces, en el cuello y el abdomen, cuando estaba a punto de dar una conferencia en la Institución Chautauqua en el oeste del estado.



Rushdie es un célebre autor británico-estadounidense nacido en la India y ganador de numerosos premios literarios.



En 1989, el ayatolá iraní Ruhollah Jomeiní emitió una «fatwa» (edicto religioso) pidiendo el asesinato de Rushdie, cuyo libro «Los versos satánicos» es considerado por algunos musulmanes como una blasfemia. (Sputnik)