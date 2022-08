Moscú pide a Kiev no obstaculizar a la misión del OIEA en la central de Zaporizhzhia

Moscú, 12 ago (Sputnik).- Rusia insta a Ucrania a no poner obstáculos a las misión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) durante su visita a la planta nuclear de Zaporizhzhia, declaró la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova.



«Llamamos a Ucrania y a sus patrocinadores a que no interfieran con el importante y responsable trabajo del OIEA», dijo Zajárova a través de un comunicado.



La vocera indicó que «los intentos del emisario ucraniano de dictar los términos de la futura misión ante el OIEA, nos ponen en guardia».



«Si en el extranjero y en las capitales europeas están realmente interesados en que la misión se lleve a cabo, ahora existe la oportunidad de demostrar su valía y poner a sus protegidos en su lugar», destacó.



Asimismo, señaló, la posición del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, «sigue suscitando interrogantes», pues no se ha puesto en contacto con los líderes ucranianos al respecto, lo cual da a entender que «no puede o no quiere reconocer la realidad».



«Una misión internacional del OIEA casi coordinada y preparada en todos los aspectos se suspendió a principios del verano debido a la obstrucción por parte del secretario general», recordó.



Según Zajárova, «no hay certeza de que esto no vuelva a ocurrir», cuando Rusia vuelva a preparar el viaje del grupo encabezado por el jefe del OIEA, Rafael Grossi, a la central nuclear de Zaporizhzhia.



Rusia y Ucrania se acusan mutuamente de bombardear la planta central de Zaporizhzhia, situada en la provincia homónima parte de la cual pasó a ser controlada por las tropas rusas en el marco de su operación militar especial en el territorio ucraniano.



El viernes pasado un ataque provocó un incendio en un conducto de hidrógeno, como resultado se cortó el suministro de electricidad a una parte de los equipos del reactor 3 y disminuyó la capacidad de generación del reactor 4.



Grossi expresó su preocupación por el bombardeo, al subrayar que las acciones militares en la zona de la central de Zaporizhzhia, la mayor en Europa, entrañan «un peligro muy real de catástrofe nuclear». (Sputnik)