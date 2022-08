El jefe de Chechenia sugiere a Occidente que tenga a Rusia como amigo

Grozni (Rusia), 14 ago (Sputnik).- Occidente debiera asumir que Rusia es mucho más fuerte que hace tres décadas y que es mejor no tenerla como enemigo, opinó el dirigente de Chechenia, Ramzán Kadírov.



«Aparentemente, el mundo occidental sigue sin entender una cosa: la Rusia de hoy no es una unión de repúblicas a lo Gorbachov, ni un territorio articulado a partir del golpe de Estado, el desabastecimiento y el default a lo Yeltsin. Es una Rusia diferente, fuerte y poderosa, y lo que los políticos occidentales deberían reconsiderar no es la estrategia de fragmentación de Rusia sino la actitud a la cooperación con un país que, después de saqueado y humillado por Occidente, se convirtió en estos últimos veinte años y pico en un Estado con un fuerte orden político, reorganizado en función de sus objetivos estratégicos, resistente e inflexible», publicó Kadírov en su canal de Telegram.



De todos los países del mundo, según el líder checheno, Rusia podría ser «el mejor amigo».



«Ahora bien, el que quiera de un mordisco arrebatarle algo acabará sin dientes, según una observación certera de nuestro presidente (…) Para preservar la dentadura, más vale aprender a ser amigos de Rusia», advirtió. (Sputnik)