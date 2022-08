Otra vez los recortes en educación: ¿Por qué no aprendemos?

Columna Poliédrica

Hay gente que no se ha dado cuenta de que estamos en una crisis igual o peor que la de los años ochenta del siglo pasado. La inflación disparada, un tipo de cambio que tuvo una variación abrupta en un tiempo sumamente corto, un desempleo galopante y una pobreza que se incrementará a un 30% según las últimas proyecciones que se han hecho; en otras palabras, se trata de una crisis que puede ser peor, debido a que el país ha sido muy debilitado por el proceso que ha generado la sociedad más inequitativa de la historia de Costa Rica.

Y en ese contexto, nuevamente, se plantea reducir el presupuesto en el sector educativo. Pareciera que no aprendemos de las consecuencias que tuvo, esos mismos recortes, en los años ochenta del siglo XX. No voy a repetir lo que ya he dicho en otras columnas y menos repetir lo que ya han escrito los investigadores del Estado de la Educación en relación con ese período histórico, las consecuencias están más que claras al cabo de los años: seis de cada diez de las personas desempleadas en la actualidad, es gente que no terminó la secundaria y son personas que tenían edad escolar en aquella época.

Ahora vienen los mismos de siempre, ha plantear las mismas políticas erróneas. Debemos dejar claro que no se trata de solo el gobierno actual, se trata de una clase dominante que viene cercenando el Estado Social de Derecho, ya que la misma política ha sido impulsada por el Partido Liberación Nacional (PLN), el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y más recientemente el Partido Acción Ciudadana (PAC); en otras palabras, ha habido una presión permanente para recortar los presupuestos en educación y principalmente, el presupuesto que se destina a la Educación Superior Pública.

Y es que una buena cantidad del pueblo costarricense se ha creído la mentira de que todos los que trabajan en la universidad pública tienen salarios exagerados. Esa mentira ha sido divulgada y repetida incesantemente por los medios de comunicación colectiva de esos grupos dominantes y, como no podría se de otra manera, por sus incondicionales serviles, sí, serviles; se trata de una mentira que busca ocultar las ganancias que estos grupos han logrado con base en la evasión y fraude fiscal, la corrupción con contratos de concesión o de obra pública, en fin, por medio de los diversos mecanismos que han utilizado para hacerse ricos a costa del Estado.

Los constituyentes de 1949 tenían claro que la educación pública y en particular la educación superior pública, sería objeto de constantes ataques y por eso trataron de blindarla al máximo. Hicieron lo que pudieron, porque dentro de la misma Asamblea Nacional Constituyente de aquel tiempo, ya había serviles manifestando argumentos similares a los que se esgrimen hoy en día; no sería de extrañar que muchos de los incondicionales de hoy sean familiares de los serviles del pasado, es decir, se trata de los mismos, nada más que ahora son los nietos o los bisnietos.

La educación pública en todos los niveles ha permitido el ascenso social en Costa Rica. Es una desgracia que muchos de los que se beneficiaron de esta, especialmente con la posibilidad de cursar estudios de educación superior, estén de acuerdo en perjudicarla y destruirla; en efecto, los que así proceden, están condenando a las futuras generaciones a la pobreza, a un desarrollo cultural limitado o nulo, en fin, a un retroceso como individuos y como sociedad.

La historia se repite y es porque no hemos sido capaces de estudiar la historia para no cometer los mismos errores del pasado. Ojalá que, otra vez, el pueblo de Costa Rica se oponga hasta oleada de autoritarismo y de economicismo fiscalista que llevará a las futuras generaciones a tener que pagar por estudiar, a no poder acceder a la educación superior y, si nos descuidamos, a ver desaparecer a las universidades públicas como sucedió a finales del siglo XIX.

El pueblo que no aprende de su propia historia está condenado a repetir los mismos errores del pasado.

(*) Andi Mirom es Filósofo

